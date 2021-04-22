Украина возбудила антидемпинговые расследования по белорусскому крахмалу и рубероиду 22.04.2021, 12:13

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Киев всерьез взялся за товары из Беларуси.

Согласно сообщению в газете «Урядовый курьер», ассоциация производителей картофеля и крахмалопродуктов подала в МКМТ жалобу от имени предприятия-производителя крахмала ЧМП «Вимал» о возбуждении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину картофельного крахмала из Беларуси.

Рассмотрев жалобу, МКМТ нашла достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала в Украину мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом доля такого импорта росла за исследуемый период 2017—2019 гг., колеблясь в пределах от 25,1% до 84,6%. За аналогичный период часть демпингового импорта в общем потреблении Украиной картофельного крахмала колебалась от 9,7% до 27,8%, а относительно его производства — от 15,8% до 54%. При этом цены демпингового импорта в течение периода исследования были ниже уровня цен и уровня себестоимости производимой на «Вимале» продукции.

МКМТ сообщила, что ассоциация привела в жалобе достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала мог причинять ущерб национальному товаропроизводителю, приводя, среди прочего, к сокращению объемов производства, увеличению запасов товара на складах, уменьшению коэффициента ликвидности и прибылей компании на внутреннем рынке, постоянному снижению рентабельности.

Комиссия поручила проведение антидемпингового расследования Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным Госстата, во второй половине 2020 года Украина импортировала 285,8 тонны картофельного крахмала из Беларуси на общую сумму 188,6 тыс. долларов, что составило 35,3% от всего экспорта данного продукта. За аналогичный период 2020 года Украина импортировала 201 тонну крахмала из Польши на 135,5 тыс. долларов и 154 тонны из Дании на 145,5 тыс. долларов. При этом Украина экспортировала во второй половине 2020 года 1,23 тыс. тонн картофельного крахмала на 923 тыс. долларов, 95,4% которого было поставлено в Китай.

Минэкономики Украины также проведет антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусских и российских изделий из асфальта. Жалобу подали связанные между собой украинские компании «Акваизол» и «Завод Ореол — 1».

Как следует из материалов дела, речь идет о еврорубероиде и битумной черепице. МКМТ согласилась, что в 2017—2019 годах объемы импорта из Беларуси и России выросли как в абсолютных показателях, так и относительно производства и потребления. При этом поставки осуществлялись «по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не мог считаться минимальным».

Напомним, сегодня стало, что Украина вводит специальную пошлину на автобусы и грузовики из Беларуси, которая составит 35% от таможенной стоимости.

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