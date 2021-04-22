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Украина вводит специальную пошлину на автобусы и грузовики из Беларуси

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  • 22.04.2021, 11:49
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Украина вводит специальную пошлину на автобусы и грузовики из Беларуси

Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости.

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла ввести специальные импортные пошлины технику из Беларуси.

Под действие пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси). Также пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.

Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии, которое сегодня официально опубликовано в газете «Урядовый кур’ер».

В документе сообщается, что решение принято на основании материалов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором изложены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси. В частности, к таким относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в нашу стране колесных транспортных средств из Украины, а также неравные условия участия в государственных закупках.

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