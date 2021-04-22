«Под управлением шкловского деда рушится все» 2 22.04.2021, 12:44

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Как режим уничтожил уникальное предприятие в Борисове.

До 2000-х годов в Борисове работало уникальное предприятие ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов», на предприятии работало до 2-х тысяч человек, пишет телеграм-канал «Рабкор».

Занималось выпуском уникальной продукции: выпускали пианино, музыкальные инструменты, а также рояли с подсвечники из слоновой кости.

Всего в мире таких предприятий было 3: в Голландии, России и Беларуси. Продукция расходилось во многие страны мира. Именно здесь изготавливали цимбалы - белорусский национальный инструмент, а теперь их делают только частники.

И в один миг просто исчезло, выглядит все так, что просто дали денег чтобы убрать конкурента. Под чудо управлением подшкловского деда рушится все.

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