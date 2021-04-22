Что сейчас происходит на месте водного ЧП в Минске 22.04.2021, 12:54

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фото: Onliner

С самого утра неравнодушные минчане стали развозить воду в пострадавшие районы.

После вчерашнего коммунального ЧП без воды осталась незавидная часть Минска. Официальную причину пока не назвали, но, вероятно, речь пойдет о внешнем воздействии: поврежден оказался не только трубопровод, но и газовая труба. Глубокой ночью холодненькая и горяченькая вернулись в краны, но пока санстанция все еще не рекомендует пить эту воду. Утром восстановили и подачу газа, но проблемы пока остаются. Журналисты onliner.by выехали на место и посмотрели, что сейчас происходит в районе аварии.

На парковке у торгового центра Green, где вчера бил внушительный фонтан, продолжаются работы. Ночью сюда пригнали большой экскаватор, который раскопал место прорыва. Многочисленные машины МЧС заменила спецтехника «Водоканала», на парковке организовала дежурство аварийная бригада «Мингаза».

Сейчас рабочие откачивают воду. О причинах случившегося никто даже рассуждать не берется.

— Бог его знает, что тут могло случиться. С утра выдернули, голова дурная, а работать надо, — устало говорит мужчина в каске.

— Тут укладывается новый водопровод, но он еще не запущен. Бахнул старый. Видите, там трубы огромные лежат? Вот порвало еще большую. А почему — представления не имею. Какой-то забор строительный стоит, но строили тут что-то или нет — без понятия, — добавляет ко коллега.

Возле торгового центра сейчас активно ведется строительство нескольких многоэтажек для очередников. Однако пока нельзя утверждать, что случившееся связано со стройкой.

В самом Green, где вчера активно разметали воду, сегодня полно питья на любой вкус. Очередей нет, блок чистой воды стоит прямо у касс для удобства.

С самого утра неравнодушные минчане стали развозить воду в пострадавшие районы. Вот что рассказала жительница одной из многоэтажек, оставшихся без воды:

— Слава Богу, у нас есть неравнодушные к чужой проблеме люди. И на призыв о помощи практически сразу же поступили предложения. Волонтеры, если их так можно назвать, спросили, куда нужно привезти воду. Но я лично с ними не общалась. Переадресовала решение вопроса ответственному человеку из товарищества собственников, так как не я одна нуждалась в воде. Приехали две девочки в назначенное место. У них под завязку был нагружен багажник бутилированной водой, — рассказала нам минчанка Оксана.

Утром Мингорисполком опубликовал списки адресов, где можно набрать воды. Однако прежде чем найти цистерну, нам пришлось объехать аж три адреса. Позже выяснилось, что расположение техники решили изменить.

— Вода все еще грязная, но уже не такая черная, как утром. Хотя пить все равно пока не будем, — говорит девушка с двумя пятилитровиками в руках.

Сейчас набрать воды можно по следующим адресам:

ул. Прушинских, 10;

ул. Прушинских, 72;

ул. Дроздовича, 2;

ул. Плеханова, 40;

ул. Жуковского, 5/1;

ул. Голодеда, 73;

ул. Асаналиева, 10;

ул. Ландера, 76.

В Мингорисполкоме обещали рассказать о причинах случившегося, как только они станут известны.

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