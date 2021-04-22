Чехия ведет переговоры с союзниками по НАТО и ЕС о высылке российских дипломатов в знак солидарности 2 22.04.2021, 13:04

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Глава чешского МИД планирует обсудить вопрос и с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Чехия ведет переговоры о высылке российских дипломатов из ряда стран ЕС и НАТО в знак солидарности с чешской стороной.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулханек в интервью газете Lidovky .

Как отметил Кулханек, вицепремьер-министр Чехии Ян Гамачек ранее попросил союзников в ЕС выслать российских тайных агентов и выразить поддержку Чехии.

Глава чешского МИД также планирует пообщаться с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и послами стран — членов НАТО, чтобы объяснить детали дела о взрыве во Врбетице и призвать к поддержке.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность выдворения российских дипломатов и из других стран в знак солидарности с Чехией, Кулханек ответил, что это сейчас обсуждается.

«Это будет обращение к отдельным союзникам. Сейчас я не могу комментировать детали. Это предмет переговоров», — сказал глава чешского МИД.

«Возможно высылка [российских дипломатов] - это радикальный шаг, и я, конечно не жду, что если союзники приблизятся к этому, это будет происходить с дня на день. В конце концов, мы также очень интенсивно готовились несколько дней», — добавил он.

Якуб Кулханек возглавил МИД Чехии 21 апреля, сменив на этом посту Томаша Петршичека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».