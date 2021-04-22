Чехия ведет переговоры с союзниками по НАТО и ЕС о высылке российских дипломатов в знак солидарности

Чехия ведет переговоры с союзниками по НАТО и ЕС о высылке российских дипломатов в знак солидарности2
- 22.04.2021, 13:04
Глава чешского МИД планирует обсудить вопрос и с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Чехия ведет переговоры о высылке российских дипломатов из ряда стран ЕС и НАТО в знак солидарности с чешской стороной.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулханек в интервью газете Lidovky .
Как отметил Кулханек, вицепремьер-министр Чехии Ян Гамачек ранее попросил союзников в ЕС выслать российских тайных агентов и выразить поддержку Чехии.
Глава чешского МИД также планирует пообщаться с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и послами стран — членов НАТО, чтобы объяснить детали дела о взрыве во Врбетице и призвать к поддержке.
На вопрос о том, рассматривается ли возможность выдворения российских дипломатов и из других стран в знак солидарности с Чехией, Кулханек ответил, что это сейчас обсуждается.
«Это будет обращение к отдельным союзникам. Сейчас я не могу комментировать детали. Это предмет переговоров», — сказал глава чешского МИД.
«Возможно высылка [российских дипломатов] - это радикальный шаг, и я, конечно не жду, что если союзники приблизятся к этому, это будет происходить с дня на день. В конце концов, мы также очень интенсивно готовились несколько дней», — добавил он.
Якуб Кулханек возглавил МИД Чехии 21 апреля, сменив на этом посту Томаша Петршичека.