Бывшая член сборной Беларуси стала главным тренером Южного Судана по баскетболу 22.04.2021, 14:59

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Линдсей Хардинг

фото: instagram

Она поддержала Елену Левченко во время ареста баскетболистки.

Экс-игрок сборной Беларуси по баскетболу Линдсей Хардинг возглавила женскую сборную Южного Судана.

О своей новой должности Хардинг сообщила в инстаграме, пишет «Прессбол».

Хардинг выступала за сборную Беларуси в 2015—2018 годах (она на клубном уровне в то время играла за «Курск», а потом за турецкий «Гелистеринглер») на позиции плеймейкера, помогла нашей команде завоевать путевку на Игры в Рио и смотрелась хорошо в сборной. По окончании карьеры игрока была скаутом в «Филадельфии».

Линдсей в октябре 2020 года выступила в защиту осужденной на 15 суток баскетболистки Елены Левченко.

«Елена — удивительный человек с большим сердцем. Она всех любит. Елена — одна из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне — это останется в истории. Она за перемены для будущего Беларуси. Я поддерживаю ее и людей, которые хотят перемен.

В истории моей страны тысячи были арестованы, сражаясь за перемены. Если бы люди не боролись, я, как темнокожая женщина, не имела бы права голосовать и ходить в школу. Люди боролись за меня, а Елена борется за будущее Беларуси», — сказала тогда Хардинг изданию Tribuna.com.

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