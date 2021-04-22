Куда Путин послал Россию 1 Владимир Пастухов

22.04.2021, 16:01

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Фото: Getty Images

О самом «сусанинском» послании главы Крмеля.

Невероятно трудно комментировать очевидное. Зато это можно сделать коротко.

1) Путин использовал послание как дымовую завесу, которая прикрывает истинные цели и намерения как во внешней политике, так и во внутренней… Пресность и обволакивающая скука послания скорее настораживают, чем успокаивают. Много недосказанного.

2) Если чего-то нет в послании, это не значит, что оно не возникнет чуть погодя само собою. Послание не отменяет ничего из того, что происходило последние месяцы и происходит прямо сейчас — военной эскалации, разгрома движения Навального, ликвидации суда и права. В любой момент можно ждать нового послания с новыми посылами.

3) Путина волнует бедность, но не своя и не сама по себе, а как фактор, дестабилизирующий его власть. Он хочет создать впечатление, что он с ней борется. Народу обещаны крохи, которые ничего не решают и даже не компенсируют потери от пандемии и инфляции. Но эти крохи торгуются по цене пяти хлебов, которыми якобы можно накормить всю Россию.

4) По тем же причинам и тем же способом Путин хочет накормить местные элиты, создав видимость перераспределения ресурсов. Никакого перераспределения на самом деле нет, наоборот, центральная власть и централизованный бюджет усиливают свои позиции. Регионы будут еще более зависимы от Москвы экономически и политически.

5) Западу в очередной раз предложено капитулировать и признать неоимперские амбиции России. Тема красных линий становится в риторике Путина навязчивой. Обозначает их он пока интонационно, в некотором смысле даже артистично. Если бы Запад был впечатлительным, он бы давно капитулировал, но Запад не впечатлителен. Значит война остается актуальной темой надолго.

6) Стоимость одних «учений» на украинской границе по всей видимости превосходит годовую стоимость всего социального пакета, что обесценивает социальную риторику послания. Дети пока обходятся России значительно дешевле пушек. Реальная социальная политика возможна только в обмен на демилитаризацию страны. Боливар не выдержит двоих.

7) Сюжет о покушении на Лукашенко пугает совсем не тем, о чем говорил президент. Тут одно из двух: либо президент уже настолько внушаем, что ему даже это можно продать за правду, либо он сам же это придумывает, что даже хуже. От покушения на соратника до покушения на вождя — меньше полшага, а покушение на вождя — это повод для чего угодно. Надо следить внимательно за событиями не только на украинском, но и на белорусском фронте.

В общем — это было самое «сусанинское» послание за последние несколько лет. Оно уводило куда-то в лес, в болото. Может, конечно, этим все и кончится на самом деле, но идти туда страна будет другим маршрутом, о котором президент умолчал.

Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

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