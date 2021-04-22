Путин ответил на предложение Зеленского встретиться 13 22.04.2021, 18:52

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Ранее президент Украины предложил российскому коллеге встретиться «в любой точке Донбасса».

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с российским руководством.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»

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