Российские космические распилы открывают новые горизонты Александр Коваленко, sprotyv.info

23.04.2021, 11:27

Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Планы правительства РФ выглядят смехотворными на фоне заявлений Рогозина.

В прошлое воскресенье, 18 апреля, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов сделал сенсационное заявление, а именно, о том, что с 2025 года РФ намерена выйти из программы Международной космической станции, и сосредоточится на создании своей национальной космической станции. Это бравурное заявление тут же подхватили российские СМИ и пропагандистские площадки разного толка, вплоть до констатации того, что с 2025 года МКС окажется необитаемой, ведь американцев туда никто возить уже не будет.

Согласно предварительным планам, программа российской национальной космической станции должна будет быть реализована к 2030 году, а ее стоимость оценивают около $6 млрд или 456 млрд рублей согласно курсу доллара сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что заявления, как Борисова, так и поддержавших его СМИ, экспертов и прочих, прозвучали, мягко говоря, неоднозначно. Ведь прекрасно известно, что США самостоятельно осуществляют полеты к МКС, с доставкой грузов и экипажей. За все время работы МКС, не на российских транспортных средствах, а американских, европейских и даже японских было осуществлено более 90 полетов.

Что же до планов Юрия Борисова, так они и вовсе выглядят смехотворными на фоне прозвучавшего на этой неделе заявления другого космического экс-оптимиста, пророчившего американцам полеты в космос с помощью батута, Дмитрия Рогозина.

Так, Дмитрий Рогозин в ходе общего собрания членов РАН заявил, что российская космонавтика вынуждена существовать в условиях «колоссальных» финансовых ограничений и на все космические миссии денег не хватает.

Стоит отметить, что в 2021 году на госпрограмму «космическая деятельность» в федеральном бюджете заложили 250,4 млрд рублей, что на 7,5% или 20 млрд рублей меньше нежели было выделено в 2020 году.

То есть, фактически, выходит, что программа национальной космической станции обойдется бюджету России, как два годовых бюджета всей космической деятельности страны? И это при условии, что бюджет этой «деятельности» не продолжит сокращаться, рубль будет стабильным и не продолжит падение, а сама программа пройдет гладко без срывов сроков и разного рода ЧП, которые в российской космонавтике сплошь и рядом.

Фактически, можно смело констатировать, что в России запускается очередной масштабный распил бюджетных средств на проекте, который так никогда может быть и не реализованным. Очередная конвульсия режима, направленная исключительно на обогащение властных элит, но отнюдь не на создание некоего высокотехнологического достижения.

С другой стороны, на ура-патриотическом фронте настолько пафосный проект создал нужный эффект, который продержится довольно долго, дабы нарратив “космического величия” России в обществе можно было поддерживать как до 2030, так и после, когда запуск станции начнут каждый год отодвигать «вправо».

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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