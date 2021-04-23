Мингорсуд вынес решение по приговору журналисткам Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой 9 23.04.2021, 11:50

5,680

Дарья Чульцова (слева) и Екатерина Андреева

Фото: «Радыё Свабода»

Апелляцию рассматривала судья Наталья Бугук.

23 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой) — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен». В тот день их задержали, затем осудили на семь суток административного ареста по статье 23.34 КоАП, а позже возбудили в отношении журналисток уголовное дело. В феврале прошел суд. Судья Наталья Бугук приговорила каждую к двум годам лишения свободы, пишет tut.by.

Ни Катерина Бахвалова, ни Дарья Чульцова в процессе лично не участвовали. Под стражей они находятся уже больше пяти месяцев. Сейчас — в следственной тюрьме в Жодино.

Их обвиняли по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 18 февраля судья Наталья Бугук приговорила их к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адвокаты журналисток подали апелляционную жалобу на приговор.

Дарью Чульцову по-прежнему защищает Александр Хаецкий. У Катерины Бахваловой новый защитник — Андрей Мочалов: ее прежнего адвоката Сергея Зикрацкого в марте лишили лицензии.

В совещательной комнате судебная коллегия провела чуть более 20 минут.

После этого она огласила свое решение: оставить приговор Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой без изменения.

За свою работу журналистки проведут в колонии общего режима два года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».