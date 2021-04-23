Таракан запретил белорусам покупать авто Skoda и косметику Nivea 4 23.04.2021, 18:25

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Ранее эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он проводился в Минске.

Нелегитимные власти официально запретили ввоз в страну продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea), передает nn.by.

Сделано это было «для обеспечения защиты национальных интересов», «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Напомним, ранее эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он проводился в Минске. В результате это стало важной причиной по переносу турнира в Латвию.

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