Таракан запретил белорусам покупать авто Skoda и косметику Nivea

Таракан запретил белорусам покупать авто Skoda и косметику Nivea4
- 23.04.2021, 18:25
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Ранее эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он проводился в Минске.
Нелегитимные власти официально запретили ввоз в страну продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea), передает nn.by.
Сделано это было «для обеспечения защиты национальных интересов», «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».
Напомним, ранее эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он проводился в Минске. В результате это стало важной причиной по переносу турнира в Латвию.