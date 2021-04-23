закрыть
23 апреля 2021, пятница, 18:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Таракан запретил белорусам покупать авто Skoda и косметику Nivea

4
  • 23.04.2021, 18:25
  • 1,914
Таракан запретил белорусам покупать авто Skoda и косметику Nivea

Ранее эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он проводился в Минске.

Нелегитимные власти официально запретили ввоз в страну продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea), передает nn.by.

Сделано это было «для обеспечения защиты национальных интересов», «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Напомним, ранее эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он проводился в Минске. В результате это стало важной причиной по переносу турнира в Латвию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович