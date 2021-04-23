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Кравчук: В Минск на переговоры не поеду, потому что Лукашенко — вассал Путина

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  • 23.04.2021, 19:12
  • 8,312
Кравчук: В Минск на переговоры не поеду, потому что Лукашенко — вассал Путина
Леонид Кравчук
фото: tut.by

В Минск не поедет ни он, ни украинская делегация.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы, отказался ездить на переговоры в Минск. Об этом он заявил во время интервью украинскому "4-му каналу".

По его словам, в Минск на переговоры не поедет ни он, ни вообще украинская делегация: "Я туда не поеду. Думаю, и делегация туда не поедет, потому что сегодня Лукашенко является вассалом Путина", — объяснил Кравчук.

Он заявил, что Беларусь "политически подотчетна" России.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию с лета 2020 года.

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