«Есть кто живой?»: Большой репортаж из минского ТЦ «Столица» 5 24.04.2021, 20:31

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Фото: onliner.by

Когда «Столица» открывалась 15 лет назад, то была одним из первых в Беларуси торговых центров.

Хороший показатель популярности торгового объекта — эскалаторы. Если они не работают, значит дела у торгового центра идут неважно. Журналист myfin.by побывал в ТЦ «Столица» и убедился, что они не работают. Остался ли кто-то еще в стенах подземного города?

Общественно-торговый и пустоватый

Вы давно были в самом крупном, а по сути — единственном в стране торговом центре под землей? Вот и я продлил бы срок, измеряемый годами еще на пару десяток месяцев.

Фото: myfin.by

Когда он открывался 15 лет назад, то был одним из первых в Беларуси торговых центров вообще. Но уже спустя пяток лет привлекать особо было нечем, кроме того, что расположен в центре, около метро и жд вокзала. Кинотеатр закрылся, привлекательного фудкорта не было, как и крупного «продуктового» — оплота и ядра стандартных ТЦ. Остались только скучающие в одиночестве кассиры.

А ведь именно продуктовый ритейл в качестве якорного арендатора дает иным подобным объектам трафик.

Фото: myfin.by

Здесь же он упал стремительно, но инвестор этого многоэтажного подземного строительства, – государство в лице столичных властей, – долгие годы не заботился о том, чтобы вернуть пропавших в центре мегаполиса покупателей. Потому что «общественно-торговый» – да-да, именно так, центр не мог предложить никаких преимуществ по сравнению с иными ТЦ, кроме той самой шаговой доступности от метро и вокзала.

Арендные ставки светлого подземелья

Главное управление потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома, в чьем управлении находится «Столица», только несколько лет назад объявило о снижении арендных ставок, чем поддержало на некоторое время затухающую жизнь в нем.

Фото: myfin.by

«Минус 30%» должны были привлечь покупателей в том числе и за счет снижения цен в объектах торговли и общепита. Ведь о былых новизне и «громкости» брендов речь уже не идет — они постоянно покидают ТЦ. Второй составляющей стали те самые «общественные» акции — вроде программы «Рождественская сказка в столице», и других празднично-развлекательных мероприятий.

Если первый, верхний, этаж ТЦ еще более-менее «живой», то два нижних и в лучшие времена не могли похвастать обилием покупателей. Посему не удивительно, что арендаторы там меняются часто, а ставки очень демократичные. Размер их (прежде единый и неизменный), написан прямо на пустующих павильонах, и заставляет оценить столь щедрое (без шуток) предложение ГУПРа.

Фото: myfin.by

Согласитесь — менее 2,5 евро за «квадрат» в самом-самом центре европейской столицы — это привлекательная цена. Но дело в том, что многие ТЦ давно перешли с «метража» на плату с оборота.

Фото: myfin.by

Для свадеб и кофе

Атриум в центре — лучшее место не только для инстаграмных фото, что важнее — оно проходное. Площадь Независимости невозможно пересечь поверху, необходимо спускаться под землю. Прямо на нем размещена точка с мороженным и кофе, в которой работающая здесь недавно симпатичная продавец Ольга поделилась впечатлениями от первых трех месяцев:

Фото: myfin.by

– Мне нравится здесь, но оценить больше или меньше стало людей, не могу. Хотя продавцы из других магазинов говорят, что с покупателями сейчас просто беда — не сравнить с тем, что было раньше. Наверно пандемия сказалась. Но в выходные, особенно когда хорошая погода, народу много, и все же с другими торговыми центрами не сравнить. Он несовременный, для молодежи здесь мало привлекательных точек.

Еще меньше работает в «Столице» Кристина, до того продававшая очки в «Галерее»:

– Здесь побольше покупателей, для очков сейчас сезон. Как только потеплеет, станет еще больше. Цены у нас демократичные, это тоже привлекает людей.

А вот торгующая различной мобильной мелочевкой Ольга в этом ТЦ работает более 5 лет, и оценить изменения может:

– Когда я пришла сюда, людей было больше, и заметно. Но за это время, наверное, в каждом спальном районе появился свой современный торговый центр, перетянувший часть покупателей «Столицы». Да и пандемия сказалась.

Действительно, ведь туристы сейчас приехать в Минск не могут, а многие и не хотят, но не из-за пандемии.

Я не конкурент, я партнер-однофамилец

Те самые пропавшие туристы (из России точно) везут на родину одним из обязательных атрибутов наш шоколад. На верхнем этаже любопытство вызвали две вывески рядом — чудо белорусского маркетинга. Мне сложно предположить, чтобы условные «Рошен» и «Бабаевский» делили один магазин на двоих.

Фото: myfin.by

– А мы не конкуренты, у каждого есть своя фирменная продукция, – говорит директор магазина «Коммунарка» Наталья Евгеньевна.

– Что же, вы не продаете шоколадки, а «Спартак» шоколадные конфеты? – интересуюсь у нее.

– Нет, дело в том, что у каждого магазина, у каждой продукции есть свой покупатель. Если вы любите конфеты «Любимая Аленка» от «Коммунарки», вы же не пойдете искать «Любимую Аленку» на «Спартак»? Если кто-то любит «Импрессо», то пойдет за ними к «Спартаку». Зато так интереснее, заводит – у кого больше людей.

– И у кого же?

– У нас одинаково, к тому же удобно для покупателей – они в одном магазине могут приобрести продукцию сразу у двух производителей, и на безналичном расчете это отражается хорошо, – ответила директор.

Рядом другая пара вывесок, дающих повод подумать о третьей подобной. Или даже четвертой – может это и стало бы одной из фишек «Столицы»? «Кристальное» крыло – звучит?

Фото: myfin.by

9 раз примерь, и каждый – купи

В магазине некогда гремевшего производителя белья нам удалось встретить того самого туриста, которого так не хватает подземному ТЦ – точнее туристку – Елена из Москвы приезжает в Беларусь уже в 9-й раз, в санаторий:

– Я в другие города не езжу – мне нравится белорусский народ – надоели в Москве все эти азиаты. И каждый раз прихожу в этот торговый центр. Эта фирма мне нравится, всегда покупаю несколько вещей – и детям, и себе. Беру и шоколад – горький.

– Не дорого?

– Качественные вещи и у нас дороги. Я перед отъездом всегда захожу сюда и оставляю все белорусские деньги, что есть.

– Россияне к нам периодически заходят, хоть наш ТЦ уже и не так популярен, что раньше, и обычно покупают помногу, и весь ассортимент – что мужской, что женский, что детский. Продукция им привычна, знакома, и долго носится — до следующего приезда точно хватает. Многие из них в гостинице «Минск» останавливаются, им удобно. К тому же сейчас у нас акция – скидка 30% на все, – говорит заведующая магазином Виктория.

Не пандемией единой

Один из самых известных белорусских производителей одежды (речь о частном бизнесе) наплыва туристов-россиян пока не ощутил:

Фото: myfin.by

– Трафик из-за пандемии упал в три раза – держимся на постоянных покупателях, качестве (у нас хорошие составы тканей), красивом дизайне, ну и скидки, конечно работают, – рассказала заведующая магазином Кристина.

По ее словам, людей стало меньше еще и потому, что в стране кризис, зарплаты упали, – поэтому торговые центры и пустуют.

Можно предположить, что именно кризис, из-за которого в центре городов, и особенно Минска, людей теперь немного стал причиной закрытия нескольких разноплановых объектов на нижнем, третьем этаже «Столицы». Теперь на многих павильонах висят объявления о том, что помещения будут предложены на аукционах – одни в апреле, другие – в мае. Площади разные – от 1248 м2 до 88 м2. Как и стоимость аренды.

Бургер-драники возродят к жизни ТЦ, «рассчитанный на туристов»

Закрылся и «Гараж», но когда мы подошли к нему, двери неожиданно распахнулись и оттуда вышли две дамы. Одной из них оказалась начальник управления по эксплуатации ОТЦ «Столица» Ирина Дмуховская.

– Тут идет ремонт – будет пивной бар, его открываем мы сами. Здесь будет и пиццерия, и белорусское меню будем разрабатывать, – наливочки оригинальные, бургер-драники и много чего еще.

По словам Ирины, которая работает в «Столице» всего два месяца, она пришла сюда, чтобы «дать ей вторую жизнь». И разубедила нас в том, что в торговом центре есть свободные площади:

– Практически все либо сданы, и в них идет ремонт, либо будут реализованы на аукционах – заявки есть практически на все площади, в том числе и на эти 1248 метров, которые вас так впечатлили.

Фото: myfin.by

На вопрос о том, почему уехали предыдущие арендаторы, а их судя по закрытым павильонам было немало, Ирина заявила, что ТЦ рассчитан в основном на туристов, а во время пандемии их не стало.

– Был хороший туристический поток, и люди приходили за белорусскими товарами. Туристов не интересует масс-маркет, который есть и у них на родине, они идут в «Столицу», чтобы купить качественное белорусское. Я раньше руководила гостиницами, и знаю, за чем они едут.

Расчетно-кассовый центр на месте пустых павильонов

По словам одного из руководителей ОТЦ, в одной из пустующих частей на втором этаже будет расчетно-кассовый центр Московского района (Малиновка, Юго-Запад, Грушевка, Брилевичи). На вопрос журналиста, – зачем подобному учреждению арендовать недешевое место в ТЦ, она заявила, что его выбрали, а не «по протекции» заселили в пустующие площади:

– Во-первых, центр города, во-вторых, парковка и удобные подъездные пути для автомобилистов, в-третьих, метро, которое ходит по Московскому району. В РКЦ в месяц по 15 тысяч человек ходит – район большой. И не стоит думать, что у нас ставки заоблачные – с марта они снижены существенно – есть помещения, где на 50%, а есть, где и на 70%. Ситуация в мире обязывает, – у нас ушли два крупных магазина, приостановивших свою деятельность. Именно приостановивших из-за кризиса, а не уехавших в другой ТЦ.

Что характерно, и Ирина Дмуховская подтвердила, что «Столица» «развивает это направление», – на трех подземных этажах все больше белорусских магазинов, и очень мало заграничных брендов, и число их по сравнению с тем, что было пару лет назад, резко сократилось.

– Пару месяцев назад мы открыли несколько магазинов, которые входят в концерн «Беллегпром». И будет еще больше отечественных брендов, – надо поддерживать отечественного производителя. В том числе и для этого каждую пятницу будем проводить показ моделей отечественной одежды, – с 13 до 14, – делится Ирина Дмуховская.

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