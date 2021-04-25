Турция начала новое наступление у границы Ирака 1 25.04.2021, 8:03

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Операция проходит в городе Хаккяри.

Турция начала новую военную операцию против курдов. Объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри близ границы с Ираком подверглись артиллерийскому обстрелу и авианалетам с участием истребителей F-16, сообщило Общество радио и телевидения Турции (перевод — dw.com).

Операцией руководит турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. А президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал подвергающихся атакам "террористами" и заявил об уничтожении многих из них.

Турция уважает территориальную целостность Ирака, указал Эрдоган. Ирак на момент публикации не отреагировал на происходящее. Ранее официальный Багдад неоднократно обвинял Анкару в нанесении ущерба своему суверенитету турецкими операциями.

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