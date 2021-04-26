Россия — одичавший детеныш СССР 8 26.04.2021, 8:49

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Настоящая героичность Маугли ограничивается исключительно мультяшно-литературным мирком

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Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию не стало фееричным шоу, на которое уповали настоящие ценители жанра. Речь кремлевского начальника отдавало затхлой брежневщиной, от монотонности которой могли возбудиться извилины только самых приверженных почитателей совка, скреп и, безусловно, клиентуры психоневродиспансеров. Об этом для ресурса Newssky пишет Денис Веселов.

Речь была настолько бледной, что, казалось, сам Владимир Владимирович начал уставать от своего выступления. Именно для того, чтобы хоть как-то развеять скуку собравшихся, Путин начал проводить параллели между реальностью и мультяшным миром.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин.

Мероприятие оживилось. Присутствующие хихикали, поощряя «удачный» троллинг в исполнении лидера РФ, не понимая очевидной трагедии в скрытом смысле сказанных им слов.

На первый взгляд суть ясна — Америка — это тигр-людоед из «Книги джунглей»; в образе шакала Табаки могут выступать чехи, которые высылают «ни в чем не повинных» российских дипломатов, или украинцы, которые якобы концентрируют войска для захвата «русского Донбасса»; а Россия — это Маугли, который дает Шерхану отпор.

Однако, настоящая героичность Маугли ограничивается исключительно мультяшно-литературным мирком.

В реальности, судьба так называемых одичавших детей, или детей-маугли, куда более трагична.

Современная наука определяет синдром Маугли как совокупность симптомов, наблюдающихся у детей, выросших в условиях полной социальной изоляции. Отсутствие опыта общения, человеческих отношений формирует выраженное отставание и искажение умственного, эмоционального, личностного развития.

Длительное нахождение в изоляции отражается на всех сферах психики — на интеллектуальном развитии, эмоциональном реагировании, поведении. Уровень когнитивного дефицита сопоставим с тяжелой умственной отсталостью. Дети с синдромом Маугли не владеют речью, абстрактным образным и логическим мышлением. Все функции психики реализуются на наглядном, конкретном уровне: доступно освоение простых орудий, манипулятивные действия, образное запоминание. Речь заменена звукоподражанием, дети имитируют вой, лай, скуление, хрюканье, шипение.

Такие дети яростно сопротивляются гигиеническим процедурам («Прощай, немытая Россия…»).

Дети, которые жили в обществе животных первые 3,5-6 лет жизни, практически не могут освоить человеческий язык, ходить прямо, осмысленно общаться с другими людьми, несмотря даже на годы, проведённые в последующем в обществе людей, где они получали достаточно заботы.

В приведенном определении четко просматриваются общие черты с современной Россией.

Умственная отсталость, звукоподражание вместо речи, имитация лая, шипения и хрюканья — давно стали визитной карточкой Российской Федерации на уровне дипломатических отношений.

Также, создается впечатление, что перечень проявлений синдрома Маугли заменил собой список требований к кандидатам на должности депутатов Госдумы и прочих чиновников всех уровней кремлевской вертикали власти.

Правильность такого умозаключения подтверждается новейшей истории России и просматривается в следующем.

Ученые утверждают, что среди основных причин одичания детей с синдромом Маугли есть смерть родителей (дети остаются одни, блуждают, примыкают к звериным семьям), или тяжелые психические расстройства родителей (детей-Маугли находили в подвалах, клетках для животных, закрытых комнатах дома).

А родителем России как раз и был умственно-помешанный Советский Союз, гибель которого совпала с рождением России, у которой просто не было иного пути, как примкнуть к стаду умственно-отсталых, агрессивных и бесконечно кровожадных диктаторских режимов.

Таким образом, Путин невольно раскрыл правду о современной России, трагизм судьбы которой состоит в том, что она, скорее всего, так и не сможет адаптироваться к жизни среди людей разумных.

А в наихудшем исходе — просто погибнет без поддержки и опеки цивилизованного общества.

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