В России суд приостановил деятельность Фонда Навального и его штабов 26.04.2021, 12:08

Алексей Навальный

Фото: ТАСС

Руководители ФБК заявили, что российские власти испугались протестов.

Московский городской суд приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщил в твиттере директор ФБК Иван Жданов, сообщает «Радио Свобода».

Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование pic.twitter.com/QYU7bpKvkA — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 26, 2021

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции» – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Руководители ФБК заявили, что «фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен». По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму.

Аааа. Они прямо официально дело объявили государственной тайной. То есть у них нет ничего! Вот прямо ничего.

Какие же идиоты pic.twitter.com/fVgvPTuDQJ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 19, 2021

Иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Алексея Навального о признании этих организаций экстремистскими был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена «О ликвидации иных организаций». Сотруднику ФБК, который пришел 19 апреля в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, в этом отказали, заявив, что они составляют государственную тайну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».