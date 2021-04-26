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В России суд приостановил деятельность Фонда Навального и его штабов

  • 26.04.2021, 12:08
В России суд приостановил деятельность Фонда Навального и его штабов
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Руководители ФБК заявили, что российские власти испугались протестов.

Московский городской суд приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщил в твиттере директор ФБК Иван Жданов, сообщает «Радио Свобода».

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции» – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Руководители ФБК заявили, что «фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен». По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму.

Иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Алексея Навального о признании этих организаций экстремистскими был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена «О ликвидации иных организаций». Сотруднику ФБК, который пришел 19 апреля в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, в этом отказали, заявив, что они составляют государственную тайну.

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