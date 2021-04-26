закрыть
26 апреля 2021, понедельник, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Литве перехватили крупную партию белорусских сигарет

  • 26.04.2021, 19:04
В Литве перехватили крупную партию белорусских сигарет
иллюстрационное Фото

Сигареты нашли по странному звуку.

Литовские таможенники обнаружили очередную партию нелегальных сигарет из Беларуси. Контрабандисты смогли удивить тем, что, похоже, у них закончилась фантазия: за пару дней они дважды пытались переправить груз через границу в одинаковых тайниках. В первый раз таможня изъяла 400 тыс. пачек белорусских сигарет, сейчас — еще 500 тыс. пачек на 1,7 млн евро. Подробности приводит литовская таможня, передает onliner.by.

Все произошло в пункте пропуска «Шальчининкай». За рулем грузовика Scania был белорус, который рассказал, что везет древесно-стружечные плиты. Таможенники решили проверить груз — пару дней назад в аналогичном грузовике на посту «Райгардас» нашли контрабанду. Подозрения подкреплялись еще и тем, что, если ступить на груз, был необычный приглушенный звук.

Рентгенконтроль показал, что деревянные панели были всего лишь прикрытием для контрабанды, а в тайниках были сигареты.

Начато досудебное расследование, водитель арестован на месяц.

Фото: lrmuitine.lt
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович