«10% белорусских айтишников уже в Польше» 8 27.04.2021, 9:39

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Первые итоги работы программы Poland.Business Harbour.

Сегодня на обложке польской газеты Puls Biznesu крупным шрифтом написано «вiтаем». Главная тема номера от 26 апреля — это наплыв белорусских айтишников в Польшу. Еще никогда IT-специалисты так массово не приезжали в эту европейскую страну, пишет onliner.by.

«Благодаря программе Poland.Business Harbour к нам уже приехали 10 процентов белорусских айтишников и несколько тысяч предпринимателей — всего было выдано почти 8,9 тысячи виз. Две трети местных [белорусских] разработчиков рассматривают возможность переезда в Польшу. Мы приветствуем их с распростертыми объятиями», — говорится на главной странице газеты.

Статья преподносится под заголовком «Белорусы чаще всего выбирают Польшу». В материале подводятся промежуточные итоги работы программы Poland.Business Harbour, которой поляки явно гордятся. Она начала действовать осенью прошлого года и работает до сих пор. Суть программы следующая — специалисты IT-сферы могут получить национальную визу D для себя и своей семьи абсолютно бесплатно. Не нужно даже иметь приглашение на работу — многие едут «в никуда» и уже на месте находят чем заниматься. Главное условие — подтвердить свою «IT-принадлежность» образованием или трудовой книжкой. Этим воспользовались тысячи белорусов, которые переехали жить в Польшу, несмотря на «фильтр» в виде полузакрытой наземной границы (без трудового договора вас не выпустят из Беларуси при пересечении белорусско-польской границы). Люди в основном покидают страну на самолете.

В портфеле Польского агентства по инвестициям и торговле (PAIH) сегодня больше всего проектов не из США, Германии или Южной Кореи, а из Беларуси. Такого в истории Польши еще не было. По официальной статистике, с 10 августа 2020 года по 9 апреля 2021 года белорусам было выдано 8840 виз с пометкой PBH (Poland.Business Harbour). Программа продолжает действовать — очередь в визовый центр растянулась на месяцы.

С сентября по январь процент IT-специалистов, уезжающих из Беларуси и выбирающих Польшу, увеличился в 4,3 раза — с 10 до 43%. По грубой оценке издания, белорусский IT-рынок оценивается в 50—100 тыс. (для сравнения, в Польше этот показатель — 430 тыс. специалистов). Наплыв белорусов не прекращается.

Для беспрепятственного переезда из Беларуси в Польше создана специальная команда экспертов. В настоящее время в разработке 41 проект, реализуемый в рамках программы PBH, на общую сумму более 50 миллионов евро.

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