Профессор психологии: После «погреба под Гомелем» понятно, что крыша у власти окончательно поехала 3 27.04.2021, 12:46

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Фото Гомельского областного управления МЧС

Таракан только ухудшил свое положение.

Профессор кафедры социальной и организационной психологии БГУ Владимир Янчук рассказал «Салiдарнасцi» о природе бредней Таракана о подвалах и джипах.

— У меня создалось впечатление, что развернувшиеся события — результат совместного проекта российско-белорусских спецслужб.

Только результат может быть противоположный. Человек, загнанный в угол, находящийся в состоянии стресса, может проявить безрассудство, терять ведь нечего.

Даже колеблющиеся граждане теперь осознают безрассудство власти, что «крыша окончательно поехала», что ничего хорошего уже не будет. Для большинства неадекватность происходящего и так была очевидна, но колеблющаяся часть общества до сих пор верила в чудо. Но чуда не произошло и ожидание его беспочвенно.

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