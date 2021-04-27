Профессор психологии: После «погреба под Гомелем» понятно, что крыша у власти окончательно поехала

Профессор психологии: После «погреба под Гомелем» понятно, что крыша у власти окончательно поехала3
- 27.04.2021, 12:46
- 4,252
Таракан только ухудшил свое положение.
Профессор кафедры социальной и организационной психологии БГУ Владимир Янчук рассказал «Салiдарнасцi» о природе бредней Таракана о подвалах и джипах.
— У меня создалось впечатление, что развернувшиеся события — результат совместного проекта российско-белорусских спецслужб.
Только результат может быть противоположный. Человек, загнанный в угол, находящийся в состоянии стресса, может проявить безрассудство, терять ведь нечего.
Даже колеблющиеся граждане теперь осознают безрассудство власти, что «крыша окончательно поехала», что ничего хорошего уже не будет. Для большинства неадекватность происходящего и так была очевидна, но колеблющаяся часть общества до сих пор верила в чудо. Но чуда не произошло и ожидание его беспочвенно.