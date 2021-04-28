За первые 100 дней президентства Байден сделал в семь раз меньше ложных заявлений, чем Трамп

За первые 100 дней президентства Байден сделал в семь раз меньше ложных заявлений, чем Трамп1
- 28.04.2021, 10:52
Анализ Washington Post.
Президент США Джо Байден за первые 100 дней на посту главы Белого дома сделал 67 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, свидетельствуют данные анализа The Washington Post Fact Checker, пишет «Новое время».
Это в семь раз меньше, чем за аналогичный период было зафиксировано у Дональда Трампа, который за первые 100 дней президентства сделал 511 подобных заявлений.
Журналисты проанализировали речи Байдена, его интервью, посты в Twitter и публичные заявления.
По подсчетам экспертов, за 100 дней Байден говорил примерно на 40 процентов меньше слов, чем Трамп и отправил на 70 процентов меньше твитов.
Он дал только шесть интервью против 22 у Трампа и провел только две пресс-конференции, тогда как Трамп за тот же период провел девять.
Почти 100 ложных заявлений Трампа журналисты обнаружили в его твитах. У Байдена только один твит был признан ложным или вводящим в заблуждение.
Трамп сделал 56 подозрительных заявлений во время митингов. В первые месяцы своего пребывания на посту президента Байден вообще не проводил митингов.
Самым заметным неправдивым заявлением Байдена журналисты назвали то, что скандальный закон о выборах в Джорджии сократит время на голосование. Байден повторил этот тезис трижды.
Байден также сделал несколько других преувеличенных заявлений по поводу избирательного закона в Джорджии, например, назвав его «законами Джима Кроу на стероидах» (неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период 1890—1964 годов).
29 апреля исполняется 100 дней с начала президентства Джо Байдена.