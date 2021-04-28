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За первые 100 дней президентства Байден сделал в семь раз меньше ложных заявлений, чем Трамп

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  • 28.04.2021, 10:52
За первые 100 дней президентства Байден сделал в семь раз меньше ложных заявлений, чем Трамп
Джо Байден

Анализ Washington Post.

Президент США Джо Байден за первые 100 дней на посту главы Белого дома сделал 67 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, свидетельствуют данные анализа The Washington Post Fact Checker, пишет «Новое время».

Это в семь раз меньше, чем за аналогичный период было зафиксировано у Дональда Трампа, который за первые 100 дней президентства сделал 511 подобных заявлений.

Журналисты проанализировали речи Байдена, его интервью, посты в Twitter и публичные заявления.

По подсчетам экспертов, за 100 дней Байден говорил примерно на 40 процентов меньше слов, чем Трамп и отправил на 70 процентов меньше твитов.

Он дал только шесть интервью против 22 у Трампа и провел только две пресс-конференции, тогда как Трамп за тот же период провел девять.

Почти 100 ложных заявлений Трампа журналисты обнаружили в его твитах. У Байдена только один твит был признан ложным или вводящим в заблуждение.

Трамп сделал 56 подозрительных заявлений во время митингов. В первые месяцы своего пребывания на посту президента Байден вообще не проводил митингов.

Самым заметным неправдивым заявлением Байдена журналисты назвали то, что скандальный закон о выборах в Джорджии сократит время на голосование. Байден повторил этот тезис трижды.

Байден также сделал несколько других преувеличенных заявлений по поводу избирательного закона в Джорджии, например, назвав его «законами Джима Кроу на стероидах» (неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период 1890—1964 годов).

29 апреля исполняется 100 дней с начала президентства Джо Байдена.

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