Депутатовка 28.04.2021, 14:20

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Как богатеют «народные избранники» в России.

Кошельки депутатов Госдумы не заметили кризиса. Если россияне за пандемийный 2020 год обеднели в среднем на 3%, то средний доход народных избранников и их супругов, наоборот, вырос почти на 9%. В собственности депутатов последних двух созывов в разные годы находилось свыше 26 тысяч гектаров земли — это сравнимо с площадью Оренбурга — и более миллиона квадратных метров жилья, а также коммерческие объекты, гаражи и заводы.

«Новая газета» изучила, из чего складывается богатство народных избранников, и смоделировала элитную деревню, в которой живут одни депутаты.

Luxury Village

В апреле депутаты Госдумы представили декларации о доходах за 2020 год. В сумме их семьи заработали 13,9 млрд рублей. На эти деньги целый год мог бы жить средний российский город. Например, примерно столько же составляет среднегодовой бюджет Пензы или Белгорода.

Помимо заработка депутаты и члены их семей декларируют недвижимость в собственности или в аренде — квартиры, загородные дома, гаражи и другие объекты. Их общая площадь ежегодно колеблется: в 2011 году депутаты в сумме владели 123 квадратными километрами недвижимости, в 2015-м это число опустилось до минимума — 15 кв. км, а в 2020-м составило 43 кв. км. Это тоже сравнимо с площадью небольшого подмосковного города — например, Сергиева Посада или Ногинска.

Мы решили объединить земли и недвижимость депутатов последних двух созывов в один большой населенный пункт — элитную деревню Депутатовку.

Получилось, что большую часть деревни занимают сельхозземли: ежегодно они составляют от 50% до 90% общей площади депутатских владений. За 10 лет у депутатов и их жен в собственности накопилось почти 24 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

В разные годы главными «фермерами» в Госдуме были семьи Сергея Доронина, Александра Богомаза, Фатиха Сибагатуллина и Сергея Веремеенко. Эти же люди часто владеют различными постройками для ведения хозяйства: так, у Богомаза был свинарник-маточник и коровник общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, Доронин владел убойным пунктом размером с трехкомнатную квартиру, а депутату от Краснодарского края Ивану Демченко принадлежит здание рыболовецкого стана и конеферма.

Александр Богомаз. Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Еще две тысячи гектаров земли в Депутатовке предназначены для личного использования резидентов. На них депутаты строят коттеджи, дачи, бани и беседки, где отдыхают после трудовых подвигов в полях. За 10 лет им удалось построить 686 тысяч кв. м домов. Есть в Депутатовке и квартиры, их общая площадь — 465 тысяч квадратных метров. Это сравнимо с тридцатью типовыми московскими 12-этажками.

В Депутатовке есть также места для рекреации и культурные объекты. Например, единоросс Юшаа Газгиреев владеет домом торжеств размером четыре тысячи кв. м, а Александру Ильтякову до 2019 года принадлежал 600-метровый храм. Позже вместо храма в его декларации появилась 16-метровая часовня.

В 2011 году депутат Сергей Кривоносов задекларировал треть аэрария — площадки для принятия воздушных или солнечных ванн. Правда, СМИ сообщали, что под аэрарием якобы скрывается ночной клуб «Плотформа», хотя Кривоносов называет себя лишь автором этого проекта. Как утверждается на сайте депутата, в клубе проходят «мероприятия самого высокого уровня — от концертов известных российских и зарубежных звезд до самых статусных светских и государственных мероприятий»: в частности, там проходила встреча Дмитрия Медведева с президентом Финляндии Тарье Халонен.

В последние годы депутатов стал больше интересовать отдых на природе: они все чаще приобретают участки на особо охраняемых территориях и земли, предназначенные для развития туризма и строительства домов отдыха. За последние несколько лет их площадь выросла более чем в два раза, а всего у депутатов накопилось более двухсот тысяч кв. м таких участков (для сравнения: площадь парка «Зарядье» в Москве составляет 130 тысяч кв м). Примерно шестая их часть принадлежит многократному чемпиону по борьбе Александру Карелину, который осенью 2020 года сложил полномочия депутата из-за перехода в Совфед.

КАК СЧИТАЛИ

Мы собрали декларации о доходах депутатов Госдумы с 2011 года и подсчитали совокупную площадь всех активов, находящихся в собственности и в пользовании депутатов и членов их семей.

С помощью регулярных выражений мы поделили все активы на восемь категорий:

сельхозземли: все участки сельхозназначения;

частная земля: участки для личного использования — под жилыми домами, хозпостройками, для ведения подсобного хозяйства, садоводства, ИЖС;

коммерческая земля: участки под производствами и коммерческими объектами, а также для девелопмента;

парки и зоны отдыха: участки лесов, земли для рекреационных целей и строительства туристических объектов;

квартиры;

жилые здания: коттеджи, дачи и сопутствующая инфраструктура — бани, беседки, бассейны;

бизнес и иное: производственные постройки, склады, офисы, нежилые здания, а также объекты, которые трудно отнести к конкретной категории (например, эллинг, аэрарий, вольер или храм);

гаражи: автостоянки, машино-места и гаражи в ГСК.

Для категорий 1 и 2 один полигон равен 250 гектарам, для всех остальных категорий — одному гектару.

Мы подсчитали, как суммарная площадь объектов каждого типа, принадлежащих действующим депутатам, изменялась каждый год. Если она увеличивается, на карте добавляются новые полигоны. Если уменьшается — разница в площадях затемняется. Если депутат несколько лет подряд декларировал одни и те же активы, мы учитывали их только один раз.

Кроме того, мы отслеживали изменение состава Госдумы. Если депутат складывает с себя полномочия, площадь его активов также затемняется. Активы вновь избранных, наоборот, появляются на карте.

Семья мандатами богата

Богатство среди депутатов распределено неравномерно. Например,

82% всех заработков за 2020 год — 11,5 млрд рублей — получено депутатами «Единой России».

Средний депутат от «ЕР» с супругой зарабатывает в два раза больше, чем семья коммуниста, — 34 млн рублей против 17 млн.

Многие единороссы еще до того, как стать депутатами, занимались бизнесом или получали доход из других источников. «Им депутатство нужно скорее для статуса. Статус позволяет лоббировать интересы бизнеса, находить новые источники дохода. Это особое искусство — конвертировать свой депутатский статус в деньги. Как показывает практика, единороссы как партия власти владеют этим искусством лучше остальных», — считает политолог Аббас Галлямов.

Средняя семья депутата официально зарабатывает 2,6 млн рублей в месяц. Средняя семья россиян — 70 тысяч, то есть в 37 раз меньше.

Кроме служебной квартиры, на каждую семью депутатов приходится 718 кв. м недвижимости, включая 460 «квадратов» жилья. Это почти в шесть раз больше среднероссийской нормы в 78 «квадратов» на семью из трех человек. Абсолютным рекордсменом по количеству жилья в собственности является депутат из Дагестана Гаджимурад Омаров. Ему принадлежат семь домов площадью 6,3 тысячи кв. м. Также 21 депутатская семья задекларировала зарубежную недвижимость, самой популярной страной оказалась Испания.

В среднем на семью депутатов приходится по два транспортных средства. Эта категория включает не только автомобили, но и вертолеты, катера, снегоходы, квадроциклы и тракторы. Для сравнения: машина есть у каждого третьего россиянина.

Владелец самого большого автопарка в Госдуме — Владислав Резник, получивший мировую известность после разбирательств по делу «российской мафии» в Испании.

Депутат Владислав Резник. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В кризисный год он распродал 19 из 45 зарегистрированных транспортных средств. Расстался с тремя «Мерседесами», «Майбахом», «Хаммером» и даже внедорожником швейцарской армии PUCH 230GE и грузовиком Unimog.

Как и доходы, недвижимость и земли распределены между депутатами крайне неравномерно. Каждый год от 40% до 70% общей площади приходится на одну-две депутатские семьи, тогда как большинство указывают в собственности небольшие объекты — или вовсе ничем не владеют.

У 32 депутатов и их супругов нет никакой собственности: ни земли, ни квартир, ни даже гаража или теплицы. Среди них Ирина Яровая, заместитель председателя ГД, работающая в парламенте третий созыв, с 2007 года. Согласно декларации, Ирина Яровая просто арендует квартиру площадью почти 85 кв. м на срок полномочий депутата и пользуется дачей площадью 196,5 кв. м — также на период замещения должности.

За последние 10 лет в списке самых аскетичных депутатов были нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который недавно был сильно обеспокоен ростом цен на яйца, а также еще 76 депутатов.

Впрочем, публично доступна не вся информация, которую заявляют депутаты. В «закрытой» части остаются данные об объектах роскоши, счетах в банках, акциях, доле в бизнесе и долговых обязательствах, о расходах и о точном местонахождении недвижимости. Вдобавок часть депутатов регистрирует активы на родителей, совершеннолетних детей или разводится с женами, чтобы не декларировать записанное на них имущество.

Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев — лидер по росту годового дохода. А вот Ирина Яровая, наоборот, — зампред Госдумы, которая, судя по декларации, не владеет ничем, арендует квартиру и дачу. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Урожайный год

Самыми предприимчивыми в 2020 году оказались депутаты от ЛДПР. Несмотря на пандемию, их средние доходы выросли больше чем в 1,5 раза.

Наибольший вклад в этот рост внесли сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев и Сергей Жигарев. Жигарев лоббирует в Госдуме интересы российского министерства обороны, сообщал ранее «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов — Ред.). Доход его семьи в прошлом году неожиданно взлетел сразу в 56 раз, с 5 до 295 млн рублей.

А вот семейные бюджеты коммунистов в 2020 году упали в среднем на 1,2%. Больше всего потеряла семья Владимира Блоцкого — человека с самыми высокими доходами в партии. Ранее его связывали с интересами рыбной промышленности и компанией «Мурманский траловый флот».

Значительнее всего в абсолютном выражении увеличила свое состояние семья Леонида Симановского, совладельца компании «Новатэк». Ее официальный доход поднялся с 1,2 до 1,6 млрд рублей. Бенефициарами «Новатэка» являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, вхожие в круг близких друзей Владимира Путина.

На втором месте Григорий Аникеев с рекордным заработком 2,7 млрд рублей. За год его доход вырос на 380 млн. Аникеев — основатель ABI Group, занимающейся мясопереработкой и девелопментом. В его собственности числятся два жилых дома и участки площадью 130 соток, а также вертолет, два автомобиля скорых, моторные лодки и автопарк премиальных авто.

А вот Елена Панина оказалась в рейтинге неожиданно. Ее доход в 2020 году заметно вырос — с 6 до 160 млн рублей. К слову, бывший муж Паниной владеет компаниями «Гелиокс» и «Медти», которые занимаются производством медицинского оборудования. Саму Панину называли лоббистом в сфере фармацевтики и медицины.

Кроме того, внезапно в десятки раз увеличились доходы бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, Гаджимурада Омарова, чья семья занимается гостиничным бизнесом, и Сергея Жигарева.

Определить точно, за счет чего резко выросли доходы депутатов и насколько законно это обогащение, невозможно. «Цель публичного декларирования доходов — повышение доверия к депутатам, к их деятельности. Однако наличие закрытой части декларации, по сути, парализует объяснение источника дохода. Происхождение денег можно объяснить любым способом», — рассказывает Илья Шуманов.

В зарубежной практике депутаты публикуют не только данные о доходах и расходах, но и шире — об интересах, включая информацию о доле в бизнесе, об активах родственников в какой-то отрасли, говорит Илья Шуманов. В нынешнем виде систему декларирования доходов народных избранников он называет формальной: «Декларации имеют очень отдаленное отношение к реальности. И чем дальше, тем все более символическим это будет становиться».

Топ лендлордов Госдумы с 2011 года

Александр Богомаз в 2003–2009 годах был председателем совета директоров сельхозпроизводителя «Брянскагро», а с 2009 по 2012 год — руководителем КФХ «Богомаз». Сейчас активами владеет супруга — Ольга Богомаз и сыновья чиновника. Совокупная выручка компаний за 2020 год составила более 3,7 млрд руб. Основной бизнес семьи Александра Богомаза — выращивание картофеля.

Фатих Сибагатуллин — ветеран сельхозотрасли Татарстана и бывший республиканский министр сельского хозяйства. Резкое уменьшение площадей в собственности в 2012 году парламентарий объяснял отсутствием господдержки. Основными активами владеет супруга парламентария: ей принадлежат две гостиницы, цеха лесопиления и деревообработки, здание столовой и прочие нежилые помещения.

Сергей Веремеенко начинал карьеру в Госкомнефтепродукте РСФСР, а затем работал в банковской и металлургической сферах. Веремеенко крупный господрядчик и землевладелец. Парламентарию принадлежат крупное коневодческое хозяйство и база отдыха в Тверской области. Депутат числится совладельцем подконтрольной «Ростеху» компании «Всероссийский институт легких сплавов», выручка которой в 2020 году превысила 2,5 млрд рублей, и ПНН «Сапфир», производящей электронику для оборонной отрасли.

Алексей Золотарев до избрания в Госдуму работал главой Белявского района Курской области, а затем заместителем губернатора, где курировал сельское хозяйство и промышленность. В 2012 году жители Беловского района обращались к президенту с просьбой проверить деятельность «семьи Бабичевых–Золотаревых» «в отдельно взятом районе». Сообщалось также, что во время работы Золотарева заместителем губернатора по сельскому хозяйству связанные с ним компании могли получить многомиллионные субсидии из областного бюджета.

Виктор Карамышев, предшественник Золотарева в парламенте от Курской области, в 2019 году стал мэром Курска. До политической карьеры занимался производством и продажей мебели. Семье нынешнего мэра принадлежит мебельный гипермаркет, магазины и городские торговые площади, которые сдаются в аренду.

Батор Адучиев — основатель и владелец агрофирмы «Адучи». С 2003 — депутат Хурала Калмыкии, а с 2011 по 2013 год работал гендиректором агрохолдинга «Мраморное мясо Калмыкии». В 2015 году Адучиев первым из фермеров получил звание Героя Калмыкии. Сам Адучиев говорил, что часть земель агрофирмы оформлены на него лично и отражались в декларации.

Петр Толстой — бывший журналист и телеведущий, числится соучредителем подмосковного дачного некоммерческого товарищества «Телепроект». В 2009 году товарищество взяло в аренду у администрации Истры земельный участок общей площадью 150 тысяч кв. м, на котором предполагалось дачное строительство. В 2017 году после проверки местной администрации выяснилось, что дачи там так и не появились, и местные власти через суд расторгли договор аренды с «Телепроектом». Судебные приставы в мае 2020 года вернули исполнительный лист о взыскании госпошлины в 12 тысяч рублей по этому решению, так как не смогли разыскать организацию и ее имущество.

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