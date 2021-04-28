Умер командир лунной миссии Нила Армстронга 1 28.04.2021, 20:00

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Команда лунной миссии «Аполлона-11». Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Алдрин-младший.

фото: AFP

Ему было 90 лет.

Участник миссии по полету Аполлона-11 на Луну, американский астронавт Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, сообщает AFP со ссылкой на его семью.

В официальном Twitter астронавта появилось заявление его семьи, в котором сказано, что он провел последние дни с родными и скончался после борьбы с раком.

Коллинз был командиром экипажа во время миссии Аполлон-11 в июле 1969 года и пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность спутника.

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