Умер командир лунной миссии Нила Армстронга

Умер командир лунной миссии Нила Армстронга1
- 28.04.2021, 20:00
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Ему было 90 лет.
Участник миссии по полету Аполлона-11 на Луну, американский астронавт Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, сообщает AFP со ссылкой на его семью.
В официальном Twitter астронавта появилось заявление его семьи, в котором сказано, что он провел последние дни с родными и скончался после борьбы с раком.
Коллинз был командиром экипажа во время миссии Аполлон-11 в июле 1969 года и пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность спутника.