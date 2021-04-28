Белорусы Москвы выступили против «интеграции» с РФ 3 28.04.2021, 22:00

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иллюстрационное Фото

Московская диаспора вышла на акцию солидарности с Беларусью.

«Сегодня мы, не меньше своих земляков, обеспокоены тайными процессами, преподносимыми как «интеграция с большим братом». Нам прекрасно видны эти неуклюже прикрытые игры самоназначенных властей в торг суверенитетом Родины.

Главное, что должен помнить каждый вольный беларус: всё что делает синепалый недруг - сугубо его зона ответственности. Те «джентльменские» договоренности, что достигнуты за спиной народа, будут полностью пересмотрены обновленным легитимным демократическим правительством, которое изберут граждане в Новой Беларуси! - передают белорусы Москвы.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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