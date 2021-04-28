Остановить «Северный поток — 2» и отключить РФ от SWIFT 5 28.04.2021, 22:40

3,158

Европарламент представил проект резолюции по России.

Европарламент в проекте резолюции предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и остановить импорт российского сырья в Евросоюз в случае вторжения в Украину. Депутаты также призвали остановить строительство «Северного потока — 2».

Члены Европарламента подготовили проект резолюции, в котором предложили возможные ограничения против России.

Если наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен «ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет высокой», говорится в проекте документа. Европарламент призывает в таких обстоятельствах:

немедленно остановить импорт нефти и газа из России;

отключить Россию от платежной системы SWIFT;

все европейские активы олигархов, близких к российским властям, и их семей необходимо заморозить, а визы — аннулировать.

Кроме того, Европарламент настаивает на том, что Евросоюз должен сократить свою зависимость от российской энергетики, и призывает все государства — члены альянса остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и потребовать прекращения строительства атомных электростанций «Росатома».

В документе говорится, что он подготовлен в связи с тем, что Россия нарастила военное присутствие в Крыму и на границах с Украиной, продолжает держать под стражей оппозиционера Алексея Навального и оказывает давление на связанные с ним организации, а также из-за того, что ситуация с правами человека в России продолжает ухудшаться и власти «постоянно нарушают эти права». Кроме того, депутаты выразили недовольство тем, что Россия решила приостановить возможность прохода для иностранных военных и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

Депутаты также отмечают, что, помимо того, что Россия представляет внешнюю угрозу для безопасности Европы, она также ведет «внутреннюю войну против собственного народа в виде систематического подавления оппозиции». В документе говорится и о взрыве на военных складах в Чехии, которые произошли в 2014 году, — в их организации чешские власти обвинили российские спецслужбы, после чего объявили о высылке 18 сотрудников российского посольства.

Также в проекте документа Европарламент призывает Россию вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем, гарантировать свободный проход судам в Черном море и соблюдать соглашение о прекращении огня на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».