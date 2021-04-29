Космический лохотрон 11 29.04.2021, 8:33

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Как власти за счет белорусов запустили хлам на орбиту.

Амбициям Лукашенко тесно в пространстве маленькой и уютной Беларуси. Настолько тесно, что он решил замахнуться на космическое пространство, пишет «Бусел». Первый космический опыт Лукашенко получил в 2012 году. 22 июля 2012 года белорусский космический аппарат («БелКа») вошел в околоземное пространство, тем самым лишив Республику Беларусь и ее лидера космической нетронутости. «БелКа», физически созданная структурами «Роскосмоса», работает на орбите до сих пор. Основной задачей спутника является дистанционное зондирование земли. В настоящее время прибыль от проекта превысила затраты на $17 млн.

КОСМИЧЕСКАЯ МНОГОВЕКТОРНОСТЬ

Главным трендом внешней политики Лукашенко всегда была «многовекторность». Она выражалась не только в вечных поисках поставщиков нефти, но и в диверсификации научно-технического сотрудничества. Поэтому, не дождавшись успешного запуска первого космического спутника Беларуси, Лукашенко решил втянуть Беларусь в еще один космический проект, обещавший, как ему казалось, космическую прибыль.

Государственные СМИ и официальные лица умалчивают, кто был инициатором этой космической одиссеи. Поэтому мы расскажем нашим читателям хронологию событий, выражаясь сухим языком фактов.

В 2011 году Экспортно-импортный банк Китая открыл правительству Беларуси кредитную линию в размере $300 млн для финансирования проекта «Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь». В рамках проекта китайская компания China Aerospace Science and Technology Corporation должна была создать и вывести на орбиту спутник связи «Белинтерсат-1», а также построить в поселке Станьково Дзержинского района наземный комплекс управления спутниками, который входит в состав госпредприятия «Завод точной электромеханики».

Реализация проекта была полностью завершена в 2016 году запуском космического аппарата «Белинтерсат-1». Для финансирования проекта было израсходовано $258,6 млн кредитной линии. Спутник, построенный по давно отработанной в Китае технологии DFH-4, приступил к работе на орбите.

ХЛАМ НА ОРБИТЕ

Однако сразу после начала эксплуатации у проекта возникли проблемы. Оказалось, что за время реализации проекта платформа DFH-4 морально устарела. Появились новые спутники связи, основанные на технологии HTS, пропускная способность которых была в десятки раз выше китайской DFH-4. Новая технология снизила цены на ресурсы спутниковой связи в среднем в 3−5 раз. По иронии судьбы падение цен на спутниковую связь началось в 2011 году, в начале реализации проекта «Белинтерсат-1». В результате бизнес-план, «заложенный» в проект, оказался невыполнимым.

Чтобы понять, что китайский космический хлам бесперспективен, правительству Беларуси понадобилось три года с момента пуска.

В марте 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратился к главе правительства КНР с просьбой списать долг в $230 млн, так как проект оказался неокупаемым. К тому моменту Беларусь потратила на обслуживание и погашение кредита $51,6 млн. Писать о том, что китайцы впарили Беларуси старый хлам, Румас не стал, он всего лишь пожаловался на китайскую компанию, которая не смогла завершить координацию белорусского спутника со спутниковыми системами третьих стран, что не позволило в полной мере показать ресурс спутника на рынке связи, тем самым повлияло на окупаемость проекта.

В своей просьбе о списании кредита белорусская сторона опиралась на опыт ведения дел с Россией, которая регулярно прощает Беларуси долги. Но Китай не гонится за политической лояльностью соседей, поэтому просьба Румаса не нашла понимания у китайских партнеров. Сейчас Минфин Беларуси оплачивает заранее убыточный проект как часть государственного долга.

РАЗБОР ПОЛЕТА

Анализируя обстоятельства белорусско-китайской космической сделки, мы пришли к выводу, что история с белорусским спутником связи является классическим примером обмана, сравнимого по своей простоте с «кидаловом» приезжих колхозников на городском рынке.

Развитие технологии HTS началось еще в начале 90-х годов прошлого века. Даже россияне опробовали ее на одном из своих спутников связи «Ямал-100». Коммерческие пуски со спутниками связи по технологии HTS стартовали в 2004 году. Поэтому в 2011 году технология HTS была уже не новинкой, а полноправным игроком рынка космической связи. Да и цена спутника HTS была не намного дороже китайского — $400 млн под ключ в исполнении корпорации Boeing по ценам 2008 года. Поэтому Китай, предложивший Беларуси этот проект, не мог не знать о том, что вывод на орбиту спутника с устаревшей электроникой будет заранее убыточным, если говорить о коммерческой эксплуатации. Фактически китайцы спихнули Лукашенко старый металлолом со своих складов по цене нового спутника в кредит и с процентами.

Другой вопрос в том, почему правительство Беларуси вступило в заранее убыточный проект. Ведь доступ к консалтинговым специалистам в сфере спутниковой связи был у белорусского правительства всегда. Позарившись на самые дешевые цены на рынке спутников связи, Лукашенко в полной мере оправдал пословицу «скупой платит дважды», дополнив ее закономерным продолжением «а Лукашенко платит всегда».

ПЕШИЙ ПОХОД

Изучая нынешнее состояние проекта «Белинтерсат-1», мы очень жалеем о том, что китайская ракета «Великий поход-3В», отправившая в пеший поход $300 млн белорусского бюджета, не сгорела на старте.

В настоящее время первый белорусский спутник связи загружен менее чем на треть. Завод точной электромеханики занял свою законную нишу: он обеспечивает развивающиеся страны Африки дешевой, но медленной по современным меркам связью. Другим клиентом «Белинтерсат-1» стал КГБ, отправляющий и принимающий из космоса собственные секреты. На этом космическая одиссея Лукашенко закономерно завершилась.

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