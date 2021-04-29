305 работников ФК «Минск» подписали письмо в поддержку Игоря Шлойдо 29.04.2021, 21:02

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Министр спорта Ковальчук выступил против продления контракта.

Как стало известно Tribuna.com, 305 работников футбольного клуба «Минск» подписали письмо в поддержку председателя организации Игоря Шлойдо, у которого в мае заканчивается контракт.

Письмо было отправлено в вышестоящие структуры. Отметим, что управление спорта и туризма Мингорисполкома, которому и подчиняется «Минск», не против продлить контракт со Шлойдо до 2023 года. Однако против пролонгирования соглашения оказался министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Причины – неизвестны.

Ранее сообщалось, что команды «Минска», выступающие в высшей лиге чемпионатов Беларуси-2021, на свои ближайшие матчи выйдут в майках в поддержку председателя клуба Игоря Шлойдо.

Шлойдо возглавил СДЮШОР «Смена» в июле 2000 года. В 2020-м он подписал провластное письмо.

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