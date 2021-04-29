Белорусские гандболисты вышли на Евро-2022 29.04.2021, 22:14

Фото: REUTERS/Charles Platiau

В рамках квалификации Беларусь оказалась сильнее Италии.

В рамках квалификации чемпионата Европы-2022 мужская сборная Беларуси сыграла с Италией, передает «Трибуна».

Квалификация ЧЕ-2022

Италия – Беларусь – 31:32 (16:16)

Италия: Эбнер, Ди Джандоменико; Бульдзамини, Нардин, Дапиран, Дольдан, Савини, Зоннерер, Д’Антино, Меньон, Мартини, Бортоли, Туркович, Страппини, Каса, Скатар.

Беларусь: Мороз, Солдатенко; Вайлупов, Юринок, Кривенко, Алехин, Королек, Бохан, Лукьянчук, Астрашапкин, Удовеня, Самойло, Дуда, Гайдученко, Кулак, Подшивалов.

Турнирное положение в группе: Норвегия – 8 очков (5 игр), Беларусь – 8 (5), Италия – 2 (5), Латвия – 2 (5).

На чемпионат Европы гарантированно выходят по две лучшие команды из каждой группы.

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