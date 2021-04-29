Белорусские гандболисты вышли на Евро-2022
- 29.04.2021, 22:14
В рамках квалификации Беларусь оказалась сильнее Италии.
В рамках квалификации чемпионата Европы-2022 мужская сборная Беларуси сыграла с Италией, передает «Трибуна».
Квалификация ЧЕ-2022
Италия – Беларусь – 31:32 (16:16)
Италия: Эбнер, Ди Джандоменико; Бульдзамини, Нардин, Дапиран, Дольдан, Савини, Зоннерер, Д’Антино, Меньон, Мартини, Бортоли, Туркович, Страппини, Каса, Скатар.
Беларусь: Мороз, Солдатенко; Вайлупов, Юринок, Кривенко, Алехин, Королек, Бохан, Лукьянчук, Астрашапкин, Удовеня, Самойло, Дуда, Гайдученко, Кулак, Подшивалов.
Турнирное положение в группе: Норвегия – 8 очков (5 игр), Беларусь – 8 (5), Италия – 2 (5), Латвия – 2 (5).
На чемпионат Европы гарантированно выходят по две лучшие команды из каждой группы.