Католическая Пасха: история и традиции в разных странах 3.04.2021, 22:19

Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

Католики отмечают Светлое Христово Воскресение 4 апреля. Особенности величайшего праздника года в материале korrespondent.net.

Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.

У христиан западного обряда Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием (21 марта). Таким образом ее дата может попадать между 22 марта и 25 апреля.

С XVI века, когда западные церкви перешли на григорианский календарь, они обычно встречают праздник раньше православных, которые рассчитывают его дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная и католическая Пасхи могут совпасть.

В 2021 году католики отмечают Пасху 4 апреля, а православные – 2 мая.

История праздника

Слово "Пасха" происходит от еврейского "Песах" и дословно переводится как "прохождение мимо". У евреев праздник был установлен пророком Моисеем в честь исхода из Египта.

Для христиан он имеет совершенно другое значение, хотя евангельские события, связанные с воскресением Иисуса Христа происходят в дни иудейской Пасхи.

В основе праздника лежит библейская история о том, как сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей, а после распятия на кресте воскрес.

Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.

В I веке в малоазийских церквях торжество ежегодно отмечалось вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана. Иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии.

Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому что Иисус был казнен в день Пасхи и воскрес в день после субботы.

Во II веке праздник отмечался ежегодно во всех церквях, а в 325 году Первый Вселенский собор в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".

В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения праздника Воскресения Христова.

В 1583 году глава римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую григорианскую Пасхалию. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей.

Пасхальные традиции католиков

Неделя перед Пасхой называется Страсной, а каждый ее день, связанный с воспоминаниями событий из жизни Христа, – Великим.

Перед Страсной неделей отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье, посвященное торжественному въезду Иисуса в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя, бросая на дорогу пальмовые ветви.

Самыми важными и трагическими являются дни Великого четверга и Великой пятницы – это время предательства, страданий, крестной муки и смерти Христа. В католицизме четверг, пятница и суббота Страсной недели объединяются в Пасхальное триденствие.

Так, в Великий четверг воспоминают Тайную вечерю, а хозяйки убирают дом и начинают красить яйца и печь куличи.

Великая пятница посвящена воспоминанию о суде над Христом, его распятии и смерти. Верующие отказываются от пищи и проводят время в молитве.

Великая суббота – время покоя и воспоминаний о пребывании Христа во гробе.

Кульминационным моментом Пасхального триденствия является вечер субботы, когда после наступления темноты в католических храмах начинают торжественные богослужения – навечерие Пасхи.

На прихрамовой территории разводится костер, от которого священник зажигает пасхал (большую свечу) и входит в храм, провозглашая Свет Христа. От пасхала верующие зажигают свои свечи, свет которых символизирует христианское учение, призванное просветить народы.

В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.

В воскресенье после торжественной пасхальной мессы папа Римский с балкона Собора Святого Петра в Ватикане объявляет благую весть о воскресении Христа тысячам верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi (Городу и Миру).

Пасхальная неделя или Светлая седмица у католиков считается такой же праздничной, как воскресенье, и называется Октавой Пасхи.

Особенности Пасхи в разных странах

Главными пасхальными блюдами являются освященные крашеные яйца и куличи. Также на стол принято ставить много мясных блюд.

Во многих странах мира символом праздника является кролик. Его фигурками украшают дома, а также сладости, открытки и сувениры.

В большинстве европейских стран во время Страстной и Пасхальной недели предусмотрены школьные каникулы, а понедельник после праздника является выходным.

В Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Латвии, Португалии, Хорватии и большинстве латиноамериканских государств выходным днем также является Страстная пятница.

Во многих странах сложились особенные пасхальные традиции.

Так, в Польше на Пасху выпекают особые пасхальные "бабки" из дрожжевого теста, которые символизируют весну и плодородие, и украшают фигурками пасхального барашка, которого вырезают из масла или сахара.

Чехи пекут сладкие круглые булки с миндалем и изюмом – "мазанцы", а словаки подают на стол "паску", напоминающую традиционную православную пасху из творога.

В Италии выпекают особый пасхальный кекс в форме птицы – "пасхальную голубку", а также торт из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом.

В Великобритании на Пасху едят булочки hot cross buns, на которых глазурью рисуют крест. Также принято запекать барашка с овощами.

В Германии разноцветными яйцами украшают мосты и фонтаны, что символизирует "пасхальные ручьи" – обновление и радость весны. Во многих двориках можно увидеть кусты и деревья, наряженные наподобие рождественской елки.

В Эквадоре готовят фансеку – суп из 12 видов злаков, которые являются символом двенадцати апостолов.

В США единой традиции празднования Пасхи нет, однако там красят яйца и пекут пасхальный хлеб, а в понедельник после праздника устраивают для детей соревнования по сбору пасхальных яиц.

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