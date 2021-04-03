Католическая Пасха: история и традиции в разных странах
- 3.04.2021, 22:19
Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.
Католики отмечают Светлое Христово Воскресение 4 апреля. Особенности величайшего праздника года в материале korrespondent.net.
Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа.
У христиан западного обряда Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием (21 марта). Таким образом ее дата может попадать между 22 марта и 25 апреля.
С XVI века, когда западные церкви перешли на григорианский календарь, они обычно встречают праздник раньше православных, которые рассчитывают его дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная и католическая Пасхи могут совпасть.
В 2021 году католики отмечают Пасху 4 апреля, а православные – 2 мая.
История праздника
Слово "Пасха" происходит от еврейского "Песах" и дословно переводится как "прохождение мимо". У евреев праздник был установлен пророком Моисеем в честь исхода из Египта.
Для христиан он имеет совершенно другое значение, хотя евангельские события, связанные с воскресением Иисуса Христа происходят в дни иудейской Пасхи.
В основе праздника лежит библейская история о том, как сын Божий отдал свою жизнь за грехи людей, а после распятия на кресте воскрес.
Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.
В I веке в малоазийских церквях торжество ежегодно отмечалось вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана. Иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии.
Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому что Иисус был казнен в день Пасхи и воскрес в день после субботы.
Во II веке праздник отмечался ежегодно во всех церквях, а в 325 году Первый Вселенский собор в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".
В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения праздника Воскресения Христова.
В 1583 году глава римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую григорианскую Пасхалию. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей.
Пасхальные традиции католиков
Неделя перед Пасхой называется Страсной, а каждый ее день, связанный с воспоминаниями событий из жизни Христа, – Великим.
Перед Страсной неделей отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье, посвященное торжественному въезду Иисуса в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя, бросая на дорогу пальмовые ветви.
Самыми важными и трагическими являются дни Великого четверга и Великой пятницы – это время предательства, страданий, крестной муки и смерти Христа. В католицизме четверг, пятница и суббота Страсной недели объединяются в Пасхальное триденствие.
Так, в Великий четверг воспоминают Тайную вечерю, а хозяйки убирают дом и начинают красить яйца и печь куличи.
Великая пятница посвящена воспоминанию о суде над Христом, его распятии и смерти. Верующие отказываются от пищи и проводят время в молитве.
Великая суббота – время покоя и воспоминаний о пребывании Христа во гробе.
Кульминационным моментом Пасхального триденствия является вечер субботы, когда после наступления темноты в католических храмах начинают торжественные богослужения – навечерие Пасхи.
На прихрамовой территории разводится костер, от которого священник зажигает пасхал (большую свечу) и входит в храм, провозглашая Свет Христа. От пасхала верующие зажигают свои свечи, свет которых символизирует христианское учение, призванное просветить народы.
В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.
В воскресенье после торжественной пасхальной мессы папа Римский с балкона Собора Святого Петра в Ватикане объявляет благую весть о воскресении Христа тысячам верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi (Городу и Миру).
Пасхальная неделя или Светлая седмица у католиков считается такой же праздничной, как воскресенье, и называется Октавой Пасхи.
Особенности Пасхи в разных странах
Главными пасхальными блюдами являются освященные крашеные яйца и куличи. Также на стол принято ставить много мясных блюд.
Во многих странах мира символом праздника является кролик. Его фигурками украшают дома, а также сладости, открытки и сувениры.
В большинстве европейских стран во время Страстной и Пасхальной недели предусмотрены школьные каникулы, а понедельник после праздника является выходным.
В Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Канаде, Латвии, Португалии, Хорватии и большинстве латиноамериканских государств выходным днем также является Страстная пятница.
Во многих странах сложились особенные пасхальные традиции.
Так, в Польше на Пасху выпекают особые пасхальные "бабки" из дрожжевого теста, которые символизируют весну и плодородие, и украшают фигурками пасхального барашка, которого вырезают из масла или сахара.
Чехи пекут сладкие круглые булки с миндалем и изюмом – "мазанцы", а словаки подают на стол "паску", напоминающую традиционную православную пасху из творога.
В Италии выпекают особый пасхальный кекс в форме птицы – "пасхальную голубку", а также торт из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом.
В Великобритании на Пасху едят булочки hot cross buns, на которых глазурью рисуют крест. Также принято запекать барашка с овощами.
В Германии разноцветными яйцами украшают мосты и фонтаны, что символизирует "пасхальные ручьи" – обновление и радость весны. Во многих двориках можно увидеть кусты и деревья, наряженные наподобие рождественской елки.
В Эквадоре готовят фансеку – суп из 12 видов злаков, которые являются символом двенадцати апостолов.
В США единой традиции празднования Пасхи нет, однако там красят яйца и пекут пасхальный хлеб, а в понедельник после праздника устраивают для детей соревнования по сбору пасхальных яиц.