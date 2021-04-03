Игроки варшавской «Легии» присоединились к акции солидарности со спортсменами Беларуси 1 3.04.2021, 19:48

1,232

«Легия» – действующий чемпион Польши и в текущем сезоне лидирует в футбольном турнире.

Футболисты варшавской «Легии» присоединились к акции солидарности со свободными спортсменами Беларуси, а также выразили поддержку Фонду спортивной солидарности, пишет «Трибуна».

«Прекрасно понимая, что происходит в Беларуси, где репрессии обрушиваются практически на каждую группу граждан, среди которых есть и футбольные фанаты, и атлеты – спортсмены и фанаты «Легии» решили продемонстрировать свою поддержку.

Чтобы показать белорусскому народу, что в эти трудные моменты он не одинок в своей борьбе», – говорится в сообщении.

Отметим, что под 25-м номером на фото экс-игрок БАТЭ Филип Младенович.

«Легия» – действующий чемпион Польши и в текущем сезоне лидирует в турнире, набрав 48 очков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».