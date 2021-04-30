Остановка «Нафтана» грозит экономике быстрым обвалом 1 30.04.2021, 15:53

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Один из двух нефтеперерабатывающих заводов Беларуси может остаться без сырья из-за американских санкций.

3 июня вступят в силу возобновленные санкции США в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим» — «Белнефтехим США», «Белорусского нефтяного торгового дома», «Нафтан», «Белшина», «ГродноАзот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно». Предполагается, что нынешние ограничения будут распространяться не только на предприятия из белорусского списка, но и на любые компании, сотрудничающие с ними, пишет сайт naviny.by.

В частности, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», опасаясь, что могут попасть под санкции, уже с мая воздержатся от поставок нефти на «Нафтан». Такую информацию подтвердили три анонимных источника агентства Reuters.

«Татнефть», «РуссНефть» и «Нефтиса» также до последнего времени поставляли нефть на «Нафтан», но пока не определились с майскими поставками в Новополоцк.

Прекращение отгрузок со стороны этих компаний приведет к резкому сокращению объемов переработки нефти, который вряд ли получится в короткие сроки заместить поставками из альтернативных источников.

«Если это так, это очень серьезный шаг со стороны российских компаний. Да, в прошлом году тоже были приостановлены поставки из-за недоговоренностей по цене, но спустя квартал нефть стала поступать на белорусские заводы, и нефтепереработка заработала с прибылью, пусть с небольшой, но все-таки. Конечно, технически российские компании могут быстро переключиться на другие экспортные направления, но Беларусь для них тоже достаточно серьезный рынок», — отметила в комментарии эксперт в энергетической сфере Татьяна Маненок.

Кроме того, по ее словам, некоторые российские компании перерабатывают на белорусских предприятиях нефть на условиях процессинга и реализовывают нефтепродукты здесь, имея свою розничную сеть.

Аналитик полагает, что этот возможный шаг со стороны российских компаний грозит очень серьезными издержками. Опасность в том, что он может быть поддержан и другими компаниями. Беларусь становится токсичной даже для давних проверенных партнеров.

Курочка по зернышку клюет

Какие варианты поставок нефти Беларусь может использовать для загрузки «Нафтана»?

Татьяна Маненок полагает, что найти альтернативу крупным поставщикам будет нелегко, с прошлого года мы наблюдали, как трудно происходит диверсификация.

Да, это могут быть небольшие российские компании-поставщики, не работающие на внешних рынках, которым нечего опасаться вторичных санкций США. Однако там речь не может идти о больших объемах, достаточных для полной загрузки предприятия, считает эксперт.

Можно перенаправить на «Нафтан» нефть, которую добывают в Беларуси. «Это, конечно, сложнее будет сделать, потому что надо доставлять нефть по железной дороге», — заметила аналитик.

Но такая практика уже была в январе прошлого года, когда российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье.

Тогда «Белоруснефть» приостановила экспорт, чтобы обеспечить сырьем НПЗ. Хотя добываемые 130-140 тысяч тонн белорусской нефти в месяц — это мало для того же «Нафтана», которому необходимо 750-800 тысяч тонн в месяц, но все же может быть подспорьем.

Есть еще белорусская нефтегазодобывающая компания «Янгпур», которая ведет поиск, разведку и разработку месторождений углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации, напомнила Маненок. В 2020 году «Янгпур» добыл 215 тысяч тонн нефти.

Другое дело, что добываемую нефть, в том числе и в России, Беларусь экспортирует и неплохо на этом зарабатывает, тогда как для собственных НПЗ Минск закупает российскую, не платя пошлин, что делает покупку крайне выгодной. Например, в 2020 году, согласно данным Белстата, Беларусь продала за рубеж 1,217 млн тонн сырой нефти и заработала на этом 343 млн долларов.

Небольшие партии идут из Азербайджана — по договоренности из этой страны будет доставлено в этом году 1 млн тонн, но не исключено, что и эти партнеры могут отказаться.

«На переговорах в Азербайджане обсуждались проекты в области нефтехимии с компанией Socar, и на перспективу эти проекты могли быть интересными для белорусской стороны с учетом опыта, накопленного азербайджанской компанией. Но я думаю, что на таком политическом фоне вряд ли возможна реализация этих проектов», — считает аналитик.

Как полагает эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич, большинство поставщиков нефти «не станет рисковать собственной судьбой и открыто и легально поставлять сырые углеводороды для переработки на белорусские предприятия».

«Венесуэла, давно выкинувшая Беларусь вместе со своей кредиторской задолженностью, вряд ли согласится поставлять сырую нефть. Арабские Эмираты рисковать не станут, ибо доход получат мизерный, который не покроет потенциальные убытки от последствий санкций США. Страны “первого мира” даже не упоминаю», — отметила Василевич в комментарии для Naviny.by.

Для бюджета хорошего варианта развития событий с «Нафтаном» нет

«Самое главное — не допустить технологической остановки “Нафтана”, поставить хотя бы те объемы, достаточные для поддержки цикла производства — полагает Татьяна Маненок. — А для этого загрузка должна быть на уровне 30-40%, в прошлом году предприятие уже работало с 50-процентной загрузкой».

По мнению эксперта, чтобы не оголить внутренний рынок, можно увеличить нагрузку на Мозырский НПЗ, правда, там в планах модернизация и есть вопрос по доставке нефти, потому что труба, которая соединяет мозырское и новополоцкое предприятия, только строится.

«По железной дороге нефти много не поставишь, но, думаю, белорусские власти будут делать все возможное и невозможное, чтобы продемонстрировать, что заводы могут работать и в таких условиях», — подчеркнула Маненок.

А вот Виктория Василевич считает, что для бюджета страны хорошего варианта развития событий с «Нафтаном» нет.

Эксперт предположила, что в качестве выхода из ситуации вероятно использование различных серых схем.

Например, по документам выработка на «Нафтане» будет сокращена, но при этом Мозырский НПЗ «враз прирастит объемы готовой продукции». «Плюс такие же "МНПЗ" появятся и в России — именно они станут первыми в извилистых цепочках будущего экспорта», — отметила она.

Серые схемы могут использоваться и при поставках нефти на предприятия — «от подставных российских же нефтеперерабатывающих компаний».

«В объемах нафтановских поставок заинтересованы в ЕС, поэтому, скорее всего, не станут активно задавать вопросы про действительную “родину” бензинов. Вот только в этой схеме бенефициаром прибылей белорусский бюджет уже не будет», — отметила Василевич.

Возможно, именно сейчас, предполагает аналитик, белорусские и российские аффилированные лица договариваются между собой по обе стороны границы, чтобы решить проблемы поставки нефти.

Что касается «Нафтана», вернуться в конкурентный рынок ему будет сложно, и Беларусь пролонгировано понесет огромные убытки даже в отдаленной перспективе, считает Василевич.

«С момента остановки “Нафтана” обвал белоруской экономики будет быстрым», — резюмировала эксперт.

Нефтепродуктов нет, а за перевалку платить надо

Кроме всего прочего, может возникнуть проблема перевалки нефтепродуктов.

Напомним, что белорусские власти, чтобы наказать соседнюю «недружественную» Литву, перевели экспортные потоки нефтепродуктов из порта Клайпеды в российскую Усть-Лугу на условиях «бери или плати» (take-or-pay). То есть, Беларусь будет обязана заплатить за весь объем заявленных грузов, даже если по факту эти грузы до российских портов не дойдут.

Если не будет поставок нефти на «Нафтан», то не будет и поставок нефтепродуктов на экспорт, но платить при этом за перевалку все равно придется. Хотя, по мнению Татьяны Маненок, санкции и влекущие за ними последствия будут, скорее всего, отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, «чтобы не подвергать белорусскую сторону дополнительному давлению».

При этом она подчеркнула, что «практики расширенного толкования санкций в отношении белорусских предприятий пока не было, поэтому очень сложно предполагать, что будет делать белорусская власть».

Как будет реагировать Москва, тоже большой вопрос. Хотя Татьяна Маненок полагает, что «в большей степени она будет стремиться сохранить и поддержать режим в Беларуси».

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