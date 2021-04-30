Российский рубль упал после призыва отключить РФ SWIFT 30.04.2021, 18:11

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Эксперты предрекают валюте РФ сложные времена.

Российский рубль дешевеет на Московской бирже второй день подряд, завершая последний торговый день апреля на минимумах с начала недели, пишет finanz.ru.

На торгах в пятницу курс доллара снова поднялся выше 75 российских рублей, а евро ушел за 90 под давлением спроса на валюту перед длинными майскими выходными и новых признаков геополитической экскалации в отношениях России и Запада.

На 16:03 по белорусскому времени доллар с расчетами «завтра» дорожает на 39 копеек, до 75,02 российского рубля. Курс евро растет на 22 копейки, до 90,6925 рубля.

Спекулянты выходят из российской валюты накануне длинных майских выходных, предпочитая «пересидеть» этот период в долларе. Их логика проста: «мало ли что может произойти в период праздников», говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Осложнением для рубля также можно считать резолюцию Европарламента, призывающую отключить РФ от SWIFT и отказаться от покупки нефти и газа, если конфликт в Украине пойдёт по негативному сценарию», - говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Pубль остается слабым, пишут аналитики Росбанка: по итогам апреля он прибавил 1,2% против роста на у бразильского реала, 3% - у южноафриканского ранда и 3-4,6% у восточно-европейских валют.

В ближайшие месяцы поддержку рублю окажет дивидендный сезон, под который экспортеры будут продавать валюту; с другой стороны, Минфин и ЦБ продолжают интервенции по наполнению ФНБ, иностранные инвесторы выходят из российского госдолга, экспортные доходы экономики сезонно просядут в летние месяцы.

В результате даже в благоприятных сценариях рубля не так много шансов укрепиться значительно выше текущих уровней, предупреждает Росбанк.

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