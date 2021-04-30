Как приготовить оригинальную пасху с начинкой: простой рецепт к празднику 30.04.2021, 18:13

фото: ua.depositphotos.com

Такую пасху вы точно не купите в магазине.

Пасха – чудесный повод, чтобы собраться всей семьей за столом. И если вы хотите удивить своих родных, сделайте необычную пасху, например, лимонную или с начинкой. «Апостроф» подобрал для вас рецепт именно такой оригинальной выпечки.

Ингредиенты для пасхи: мука (400 г), сливки 33% (200 мл), сахар (150 г), ванильный сахар (1 пакетик), масло сливочное (100 г), яйца (2 шт.), дрожжи сухие (7 г), соль (щепотка).

Ингредиенты для начинки: творожный сыр (340 г), сливочное масло (120 г), сахарная пудра (100 г), замороженная вишня (200 г), сахар (2-3 ст. л.), кукурузный крахмал (1 ст. л.).

Фото: instagram.com

Приготовление:

Подогреваем сливки. В теплых сливках растворяем дрожжи, половину сахара и 1 ст. л. муки. Оставляем опару приблизительно на 15 минут. Сливочное масло заранее выставляем или растапливаем в микроволновой печи.

Яйца взбиваем в пену с сахаром, затем добавляем к ним опару. Затем вводим половину муки с солью и часть растопленного масла. Оставшуюся муку выкладываем на стол, в центр выливаем тесто и вымешиваем его до тех пор, пока оно не станет нежным и мягким.

Накрываем тесто пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1-2 часа – за это время оно должно увеличиться вдвое. Затем разделяем тесто на то количество форм, которые есть. Наполняем каждую форму на одну треть тестом и отправляем на расстойку на 1-1,5 часа.

Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем пасхи 25-30 минут. Пока выпекаются пасхи, подготовим начинку. Сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой венчиком или миксером до консистенции пышной пены, затем вводим творожный сыр и тщательно перемешиваем.

Замороженную вишню высыпаем в сотейник, добавляем сахар, провариваем. Добавляем 1 ст. л. коньяка или рома (по желанию), затем вливаем крахмал, разведанный в 2 ст. л. холодной воды. Провариваем, снимаем с плиты и ждем, пока остынет. Срезаем верхушку с готового кулича, вынимаем середину.

Выкладываем слой крема, затем - вишневого конфитюра и снова слой крема. Сверху накрываем верхушкой и смазываем белковой глазурью (белки предварительно взбиваем с сахаром или сахарной пудрой).

Затем ставим пасху на час в холодильник.

Фото: instagram.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».