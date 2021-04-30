СМИ: Взрывы в Врбетице, отравление Гебрева и Смоленская катастрофа - это дело одних и тех же рук 10 30.04.2021, 18:36

4,694

Сообщает о нитях, связывающих данные дела.

Элитное подразделение ГРУ 29115, организовавшее взрывы на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека, несколько месяцев спустя участвовало в отравлении болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева, который намеревался продать оружие Украине. Как передает «Польское радио», об этом сообщает Gazeta Polska.

Болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев поужинал в одном из отелей в болгарской столице с польскими и российскими бизнесменами, а вскоре после этого впал в кому. По данным болгарских СМИ, польские бизнесмены являлись представителями компании Polit Elektronik, которая вела дела с болгарским оружейником, но также незадолго до Смоленской катастрофы передала польский президентский самолёт Ту-154М на ремонт предприятию соратника Путина, известного российского олигарха Олега Дерипаски.

16 февраля 2009 года Министерство обороны Польши официально объявило тендер на капитальный ремонт правительственных самолетов Ту-154М, вследствие чего всего через несколько дней компания Polit Elektronik, будучи незарегистрированной в Национальном судебном реестре и даже не имея собственного сайта, выиграла его и сразу подписала контракты с будущими российскими подрядчиками и субподрядчиками: «Авиакором» из Самары, «Туполевым» из Москвы и «Гидравликой» из Уфы.

При этом в договоре есть довольно любопытный момент, «Туполев» и «Гидравлика» сразу же обязались «не поставлять ремонтные элементы для капитального ремонта самолётов Ту-154М №№ 90А837, 90А862, принадлежащих Министерству национальной обороны Республики Польша».

Тем самым россияне дали понять, что ремонтировать Ту-154М будет компания «Авиакор», – обращает внимание Gazeta Polska, что ещё раз ставит вопрос о причинах катастрофы президентского борта в Смоленске, в результате чего погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».