В Беларуси состояние дорог после зимы шокирует 1 30.04.2021, 21:05

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фото: abw.by

Куда шел «дорожный налог»?

Последняя зима достаточно серьезно взялась за белорусский асфальт. После нее как в столице, так и в регионах появилось очень много ям и трещин. Нам предложили оценить дороги в Пинске, назвав их самыми худшими в стране, пишет для abw.by Юрий Гладчук. По заказу посетили город на слиянии Припяти и Пины.

"Дороги чуть сделали, но вопросы остались"

Прямо как в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", мы отправились на Полесье "проверять трансмиссию" пинскими дорогами. Просто опубликовали Stories в Instagram с минским асфальтом после зимы, и пинчане пригласили в гости оценить местный асфальт. Мол, в Минске с дорогами еще все хорошо.

На подъезде к Пинску дороги были прекрасны, мы даже засомневались, не преувеличили ли пинчане проблемы с асфальтом. Уже у самого Пинска начались дороги с заплатками, но тоже некритично.

На окраине нас встретил Влад, который вызвался быть проводником по городу. Ездит он на спортивной версии Peugeot 206 с большими дисками и низкопрофильной резиной.

"Сразу после зимы здесь был ад, некоторые дороги я даже объезжал, потому что на моей машине ездить было невозможно. Потом был слух, что приедет Лукашенко, поэтому дороги начали активно латать и перекладывать. Но шумиха прошла, никто не приехал, дороги чуть сделали, однако все равно вопросов к ним много".

Улица Достоевского встретила не самым идеальным асфальтом, а в одном месте "разбомбило" так, что машины иногда объезжают остатки асфальта по обочине.

Сворачиваем на проспект Жолтовского, на котором новенький асфальт пока без разметки. Тоже появился оптимизм: может, не так и плохо с дорогами в Пинске?

Далее едем по улице Калиновского, и фотография выше лучше всего показывает состояние дорог в Пинск: едешь, вроде нормальная дорога, и тут внезапно начинаются трещины и ямы.

Эту улицу хотя бы залатали, а раньше Влад ее объезжал. И тут выявилась еще одна проблема: на остановках транспорта асфальт идет волнами. Такое в Пинске можно наблюдать частенько.

Подъезжаем к мосту – тут тоже асфальт пошел волнами. Плюс ямы.

Что символично, даже на стене дома плиты в трещинах.

Ямы вместо "лежачих полицейских"?

Вырулили на улицу Зои Космодемьянской, и вначале показалось, что дорога вполне себе ничего, за исключением большого количества люков. Да, люков в Пинске очень много.

Подъезжаем к остановке – асфальт как после бомбежки.

Один из перекрестков на этой улице нужно проезжать "шепотом": все вокруг в люках, ямах и трещинах. Машины тут значительно снижают скорость, даже "лежачие полицейские" не нужны. Кстати, их в принципе мало в Пинске. Может, потому, что есть естественные заменители?

Потом сворачиваем на улицу Горького, одну из центральных, и вначале тоже кажется, что с асфальтом все хорошо. Кроме повсеместных люков, конечно.

А тут раз – и яма сантиметров на 15. В дождь в такую попадешь на скорости – подвеска вывалится на асфальт.

И асфальт перед остановкой тоже как после бомбежки. Хотя не спеша тут ездить вполне можно.

Центр города, улица Заслонова. Ситуация на фото. Правда, и машин тут мало, это скорее переулок.

Потом выезжаем на Первомайскую – и удивляемся. Наверное, самый лучший асфальт в Пинске, проблем никаких. По словам Влада, его перекладывали заново к "Дожинкам". Спасибо "Дожинкам" за хороший асфальт.

На одной из улиц заметили трактор, но активных работ не было. Дороги латают.

Едем на выезд из Пинска и по пути объезжаем ямы. Много трещин, заплаток, люков, мелких и крупных ям. Последняя замеренная яма – около 11 см глубиной.

В конце выехали на Брестскую удивились, что нашли еще одну почти идеальную дорогу в Пинске. В общем, по сути, только две улицы с полностью хорошим асфальтом – Первомайская и Брестская. В остальном все так себе. И хорошо, что многие улицы залатали, ехать можно, а два месяца назад тут было как после бомбежки.

Вывод – город очень красивый, но дороги никуда не годятся. В окрестностях Пинска они куда лучше.

Мы попытались связаться с дорожными службами, чтобы получить комментарий. Но, как это часто бывает с госорганизациями, дозвониться до кого-либо проблематично. Каждая инстанция переключает на другую, последняя и вовсе не отвечала на звонки.

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