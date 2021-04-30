Отрыв от народа и падение 2 30.04.2021, 22:29

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У Путина не получается справиться с ситуацией в РФ.

-3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I кв. 2021

(Росстат, к тому же периоду прошлого года), пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Официально история выглядит так: после глубокого провала во время локдауна во II кв. 2020 (-7,5%) реальные доходы восстанавливались — в IV кв. их спад сократился до менее 1%. И вот снова -3,6%.

Да, не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента РФ. Бледно выглядел бы Путин с такой цифрой… Хотя его оправдания и так выглядели нелепо:

«... имейте в виду, не только у нас это происходит, везде одно и то же, но и для России тоже…»

Он закрыл это новыми обещаниями:

«Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью…».

Сколько не говори «Халва» — во рту слаще не станет. Не очень получается справится с «главным сейчас». Совсем не получается, если честно. И не пандемия тут виновата…

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