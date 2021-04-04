Адепты СССР попытались взять штурмом следственный отдел в Москве 4.04.2021, 17:06

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Иллюстрационное фото

11 человек пытались ворваться в кабинет к следователю.

В Москве задержали группу из 11 человек, которая препятствовала следствию в отделе Следственного комитета России (СКР) в районе Хамовники. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в отделе СКР проводились следственные мероприятия в отношении обвиняемых по уголовному делу по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. В это время 11 человек пытались ворваться в кабинет к следователю. В связи с этим они были задержаны и доставлены в отдел полиции. На всех составлены административные протоколы за несоблюдение самоизоляции.

Readovka передает в своем Telegram-канале, что все задержанные — члены националистической секты «Домой в СССР», внесенной в реестр экстремистских организаций и запрещенной на территории России. Они попытались взять штурмом отдел СКР в Москве, когда следствие работало с их сторонниками.

28 октября прошлого года сообщалось, что ФСБ задержала лидеров азербайджанской националистической группировки «Во благо общего народа» в Москве. Спецоперация по задержанию националистов прошла 19 октября, сотрудники ФСБ работали вместе с представителями Центра по противодействию экстремизму МВД.

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