История еще одного белоруса, которого не впустили в Украину 1 5.04.2021, 14:12

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Девушка встречала его в аэропорту Одессы.

В выходные стало известно о нескольких случаях, когда белорусы пытались въехать в Украину, но у них это не получилось — в одесском аэропорту мужчин развернули домой. Один из вернувшихся предположил, что это связано с обострением ситуации на российско-украинской границе. Журналисты узнали в Государственной пограничной службе Украины, в чем дело. Там заявили, что белорусов пропускают по действующим правилам, ничего не изменилось, пишет onliner.by.

Вчера СМИ рассказывали историю Александра, он летел в Одессу на работу, но его не пропустили и отправили обратным самолетом в Беларусь. То же самое произошло с другим Александром, который планировал отдохнуть в Одессе.

Похожая история у Никиты, который летел к девушке. Сначала возникли сомнения в платежеспособности мужчины и наличии у него необходимой для пребывания в Украине суммы денег. Баланс в банкинге на экране телефона пограничников не убедил.

— Под протокол на камеру мне объявили, что из-за того, что моя девушка не выписала мне официальное приглашение, у меня нет оснований пересекать границу, — рассказал молодой человек.

У Никиты были свои аргументы:

девушка ждала в секторе прилета и могла подтвердить его слова;

он прилетал месяц назад и никакие документы не были нужны;

был куплен обратный билет на 11 апреля.

Но это пограничников не убедило, белоруса посадили на самолет и отправили домой.

— Итого я потратил чуть больше 400 долларов и провел бессонную ночь, чтобы просто покататься на самолетике, — констатирует Никита.

В эту сумму вошли расходы на авиабилеты, страховку, ПЦР-тест, дорогу на своем авто из Орши до Витебска и обратно, чтобы сдать ПЦР-тест и на следующий день забрать его, дорогу в Минск и парковку. Плюс пришлось взять неоплачиваемый выходной за свой счет, чтобы съездить сдать тест. Никита надеется, что ему удастся вернуть деньги за обратный билет, которым он теперь не сможет воспользоваться 11 апреля.

Впрочем, пока информации именно о массовом непропуске белорусов через украинскую границу нет. Помощник главы Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил Onliner, что новых ограничений для белорусов не вводилось:

— Государственная пограничная служба Украины четко руководствуется нормами законодательства, которые регламентируют пересечение государственной границы Украины.

На данный момент есть дополнительные ограничения, связанные с карантином, они четко прописаны в постановлении правительства №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», в том числе в части, касающейся въезда иностранцев в нашу страну.

Андрей Демченко также напомнил, что при пересечении украинской границы необходимо иметь документы, подтверждающие цель поездки:

— Касательно дополнительных ограничений законодательство определяет, что иностранцы, кроме паспортных документов, для взъезда в страну должны четко подтвердить цель своего приезда в Украину. Если кто-либо из иностранных граждан не может этого сделать, то в таком случае ему может быть отказано во въезде в Украину.

Наши инспекторы руководствуются этими нормами законодательства при осуществлении пограничного контроля. Других моментов, связанных с пересечением границы иностранцами на въезд в Украину, нет.

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