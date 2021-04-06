Медики назвали лучший фрукт для завтрака, снижающий уровень сахара в крови

Медики назвали лучший фрукт для завтрака, снижающий уровень сахара в крови2
- 6.04.2021, 9:42
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Он содержит огромное количество витамина С , множество танинов, микроэлементов и клетчатки.
Известно, что диабетики должны следить за своим рационом особенно тщательно и избегать некоторых продуктов. Тем ценнее для них еда, которая способна снизить уровень сахара в крови.
Речь идет о гуаве. По словам медиков, экстракт листьев гуавы улучшает показатели глюкозы в организме и резистентность к инсулину, пишет cursorinfo.co.il.
Употребление чая из листьев гуавы снижает уровень сахара в крови до двух часов, отметили медики.
Плод гуавы содержит огромное количество витамина С , множество танинов, микроэлементов и клетчатки. Гуава помогает при диарее и простудных заболеваниях, нормализует артериальное давление, стимулирует работу сердца.
Одна порция этого фрукта содержит всего около 37 калорий, что делает его сытной и низкокалорийной пищей, а это очень ценно для людей с лишним весом.