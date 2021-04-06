Спрос на говядину в России опустился до минимума за десять лет 6 6.04.2021, 12:31

Людям приходится экономить на еде.

В 2020 году спрос на говядину в России опустился на 3,4%, до 1,94 млн тонн. Это стало минимальным значением за 10 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин связал падение спроса с экономией граждан на фоне антикоронавирусных ограничений, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов сообщил, что потребление говядины снизилось из-за сокращения производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Отмечается, что спрос снижается второй год подряд.

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