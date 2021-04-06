Президент Литвы объяснил, почему убийца в России – не только Путин 3 6.04.2021, 17:36

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Во времена президентства Бориса Ельцина ситуация была иной.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что убийцей является система в Российской Федерации в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде» в Вильнюсе.

«Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет», - сказал Гитанас Науседа (Путин был впервые избран президентом РФ почти 21 год назад. - ЕП).

Он также сказал, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае изменения одного человека, отметив, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.

«Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - обманчивое впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России», - отметил Науседа.

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