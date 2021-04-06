СБУ заблокировала канал поставок в РФ украинских комплектующих к военной технике 6.04.2021, 19:49

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Злоумышленники поставляли комплектующие в РФ под видом гражданской продукции.

Контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали в Харьковской области канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, следователи задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

"Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники поставляли кондиционеры в РФ под видом гражданской продукции. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы ее изготовлении в России. Затем она поставлялась предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.

Правоохранители готовят сообщение организаторам схемы о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает ограничение свободы на срок до трех лет.

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