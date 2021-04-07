Великобритания начала использование третьей вакцины от коронавируса 1 7.04.2021, 10:24

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Фото: Getty Images

Лондон уже использует вакцины Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Великобритания в среду начинает использование американской вакцины от коронавируса Moderna.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Первые уколы вакцины будут сделаны в больнице общего профиля Западного Уэльса в Кармартене, а в центры вакцинации были распределены в общей сложности 5000 доз.

Вакцина Moderna является третьей вакциной, одобренной для использования в Британии, и будет внедряться вместе с вакцинами от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Великобритания закупила 17 млн доз вакцины Moderna, чего достаточно для 8,5 млн человек, и результаты третьего этапа исследований показывают, что вакцина имеет 100% эффективность против тяжелых случаев коронавируса.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал людей "сделать прививку, как только с вами свяжутся".

Согласно данным Moderna, серьезных опасений по поводу безопасности среди тех, кто получил вакцину, не обнаружено. В некоторых случаях после первой дозы фиксировались боль вокруг места инъекции, а после второй дозы - усталость, боль в мышцах, боль в суставах и головные боли.

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