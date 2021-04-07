закрыть
7 апреля 2021, среда, 21:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономике США предсказали три года стремительного роста

  • 7.04.2021, 21:00
Экономике США предсказали три года стремительного роста

Прогноз озвучил глава одного из крупнейших мировых инвестбанков JPMorgan Chase.

Глава одного из крупнейших мировых инвестбанков JPMorgan Chase Джейми Даймон выступил с предсказанием о том, что экономику США ждут три года роста, которые продлятся до 2023-го. Его слова приводит CNBC.

Причиной роста, по мнению Даймона, могут стать меры поддержки от правительства и Федеральной резервной системы (ФРС), а также успешная вакцинация населения от коронавируса. Среди населения в ближайшие месяцы будет преобладать отложенный спрос, поскольку во время локдауна прошлого и нынешнего годов резко сократились возможности для трат.

«Этот бум может легко продлиться до 2023 года, потому что все расходы [в рамках программ поддержки] могут продлиться до 2023 года», — отметил Даймон.

Часть избыточных сбережений может перетечь на биржи — напрямую или через профильные инвестфонды, что «оправдает» нынешние котировки акций многих компаний, которые ряд аналитиков считают завышенными и называют «пузырем».

В начале апреля президент США Джо Байден одобрил план помощи экономике общим объемом 1,9 триллиона. Он предполагает выделение прямых субсидий домохозяйствам, банкам и наиболее пострадавшим компаниям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников