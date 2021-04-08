Павел Латушко заявил о намерении создать политическую партию 22 8.04.2021, 11:09

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Павел Латушко

фото: НАУ

Об этом политик заявил, находясь в Варшаве.

Находящийся в Польше Павел Латушко объявил о намерении создать политическую партию, сообщает «Радыё Свабода».

Политик убежден, что инициатива создания партии — это также «инструмент для давления на режим в современности, демонстрирующий нашу абсолютную веру в победу».

«Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия», — заявил Павел Латушко.

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