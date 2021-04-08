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Латвия вслед за Литвой поддержала предоставление плана действий по членству в НАТО для Украины

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  • 8.04.2021, 13:35
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Латвия вслед за Литвой поддержала предоставление плана действий по членству в НАТО для Украины

В Латвии внимательно наблюдают за перемещениями российских войск возле украинских границ.

Латвия поддержит решение о предоставлении плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Об этом в интервью национальному вещателю LTV Ziņu Dienests 7 апреля заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, сообщило в Facebook посольство Украины в Латвии, пишет «Гордон».

«Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения плана действий для членства. Видимо, уже таки время предоставить этот план для Украины. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. – ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение», – сказал Ринкевичс.

Он добавил, что в Латвии внимательно наблюдают за перемещениями российских войск возле границ Украины.

«Сейчас точно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства», – отметил глава МИД Латвии.

7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Литва предложит союзникам предоставить Украине план действий по членству в НАТО, после реализации которого страна может стать членом Альянса. По мнению главы МИД, это будет «сильным сигналом для России», что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО.

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