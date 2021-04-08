закрыть
8 апреля 2021, четверг, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-премьер Словакии, который потерял должность из-за «Спутник V», приехал в Москву за вакциной

4
  • 8.04.2021, 14:26
  • 1,678
Экс-премьер Словакии, который потерял должность из-за «Спутник V», приехал в Москву за вакциной
Игорь Матович
фото: epa

Был согласован контракт на два миллиона вакцин.

Министр финансов Словакии Игорь Матович, который потерял пост главы правительства из-за скандала с закупкой российской вакцины, в четверг в Москве проведет встречу по поставкам "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матович в Москве встретится с Кириллом Дмитриевым, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины "Спутник V" и с которым был согласован контракт на 2 млн вакцин.

"Переговоры, конечно, будут связаны с вакциной. Любые препятствия и систематические попытки не допустить "Спутник V" в Словакию я осуждаю от всего сердца и сделаю все, что смогу, чтобы сделать их неудачными, а миллионы людей в Словакии наконец могли начать делать прививки "Спутником". Результаты сообщу. Держим кулачки", - написал Матович.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников