Экс-премьер Словакии, который потерял должность из-за «Спутник V», приехал в Москву за вакциной 4 8.04.2021, 14:26

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Игорь Матович

фото: epa

Был согласован контракт на два миллиона вакцин.

Министр финансов Словакии Игорь Матович, который потерял пост главы правительства из-за скандала с закупкой российской вакцины, в четверг в Москве проведет встречу по поставкам "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матович в Москве встретится с Кириллом Дмитриевым, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины "Спутник V" и с которым был согласован контракт на 2 млн вакцин.

"Переговоры, конечно, будут связаны с вакциной. Любые препятствия и систематические попытки не допустить "Спутник V" в Словакию я осуждаю от всего сердца и сделаю все, что смогу, чтобы сделать их неудачными, а миллионы людей в Словакии наконец могли начать делать прививки "Спутником". Результаты сообщу. Держим кулачки", - написал Матович.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

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