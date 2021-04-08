В РФ задержали контрабандистов, которые переправляли сигареты из Беларуси 6 8.04.2021, 20:50

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В 2020-м оборот белорусских контрабандных сигарет в России оценивался 750 млн пачек.

В Смоленской области задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию различные товары из Беларуси, включая сигареты. Российские силовики схватили лидера и двух членов преступной группы. Уголовное дело возбудили по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области, задержанные длительное время оказывали "посреднические услуги". Сотрудники ФСБ сейчас устанавливают личности таможенников и полицейских, которые могли оказывать им содействие. Задокументирован эпизод, когда члены группы получили 25 тысяч долларов от предпринимателя для дачи взятки сотрудникам таможни и полиции для провоза в Россию белорусской табачной продукции и для беспрепятственного дальнейшего движения грузовиков.

В 2020-м оборот белорусских контрабандных сигарет в России оценивался 750 млн пачек.

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