США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ 8.04.2021, 21:21

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Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

По словам источника, Военно-морские силы США и так регулярно направляет туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать особое послание для России.

Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морским флотом России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник заявил изданию, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить".

По текущим оценкам Минобороны США, Российская Федерация проводит учения. Однако и учения, и разведка не отдала военных приказов о дальнейших действиях, заявил чиновник, но отметил, что им хорошо известно, что они могут измениться в любой момент.

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