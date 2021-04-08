закрыть
8 апреля 2021, четверг, 22:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ

  • 8.04.2021, 21:21
  • 1,378
США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ

Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

По словам источника, Военно-морские силы США и так регулярно направляет туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать особое послание для России.

Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морским флотом России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник заявил изданию, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить".

По текущим оценкам Минобороны США, Российская Федерация проводит учения. Однако и учения, и разведка не отдала военных приказов о дальнейших действиях, заявил чиновник, но отметил, что им хорошо известно, что они могут измениться в любой момент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников