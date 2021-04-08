Как белорусские власти скрывают долги предприятий 1 8.04.2021, 21:27

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Даже у флагманов начинают образовываться потери.

В реальном секторе экономики заметно падение. Даже у флагманов начинают образовываться потери, пишет «Белсат».

И речь не о некогда модернизированных предприятиях, которые по-прежнему просят есть, как например, цементная отрасль. Речь уже о флагмане «Гродно Азот» – бюджетообразующее и экспортное предприятие. По итогам прошлого года его чистый убыток пока невелик, но все равно 85 миллионов рублей. Экономист Сергей Чалый отмечает:

«Игорь Ляшенко, которого туда недавно назначили управлять предприятием, объясняет это все, естественно, внешними факторами. У них были большие валютные займы и девальвация почти 20%. Самое интересное, что об этой же девальвации говорит и премьер Головченко, посещая Мозырский НПЗ. Какая девальвация по независимым от вас причинам? Мы же помним, что были две волны этой самой девальвации. Весной была реакция реального сектора на то, как власти отреагировали, что они будут спасать предприятия. То есть бизнес не спасаем, людей не спасаем. А выдают деньги своим самым мертвым предприятиям. И, наконец, реакция на ухудшение инвестиционного климата и политический кризис».

Правительство готово направить средства на освоение инвестиционных программ. И им все равно, что это будет нарушать макроравновесие, замечает специалист. Что приведет к уменьшению реального дохода населения – значит, уменьшат и его спрос на импорт.

«Инвестиционная программа нужна не для того, чтобы население это почувствовало. Она нужна для того, кто будет, так сказать, в процессе, а после них – хоть потоп. А в процессе потопа руки и греют».

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