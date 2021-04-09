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Минчанка продала квартиру — и передала банковским мошенникам более 200 тысяч рублей

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  • 9.04.2021, 8:26
  • 8,964
Минчанка продала квартиру — и передала банковским мошенникам более 200 тысяч рублей
иллюстрационное фото

67-летней белоруске позвонил на Viber неизвестный человек.

Пожилая минчанка продала квартиру и перечислила мошенникам 236 тысяч рублей. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

22 марта 67-летней минчанке позвонил на Viber неизвестный человек, который представился сотрудником банка. Он сказал, что прямо сейчас с карточки пенсионерки переводят деньги на другой счет. Пожилая женщина сразу поправила звонившего, мол, у нее есть банковский счет, а не карта.

Якобы представитель банка сказал, что зафиксированы несанкционированные операции и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции.

Через несколько дней пенсионерке позвонил на Viber якобы милиционер. Он подтвердил все то, что ей говорили ранее и посоветовал, чтобы минчанка сняла со счета деньги и зачислила их на карт-счет другого банка.

«Правоохранитель» смог убедить женщину, и она, следуя его инструкциям, в несколько этапов сняла со счета деньги и зачислила туда, куда ей посоветовали злоумышленники. Более того, она передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам узнать реквизиты банковской карты, авторизоваться от имени минчанки в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться деньгами. Так они сняли с ее счета более 236 тысяч рублей. Оказывается, это была сумма, которую пенсионерка получила от продажи квартиры.

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